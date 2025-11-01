Леся Никитюк показала милые фотографии с крещения сыночка

Украинская телеведущая Леся Никитюк и ее жених Дмитрий Бабчук окрестили своего маленького сына.
Главные тезисы
- Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук организовали крещение своего сына Оскара в Михайловском златоверхом монастыре.
- На церемонии крещения жених раскрыл историю имени сына.
Леся Никитюк залюбовала фото с крещения сынишки
38-летняя звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте, что таинство произошло на днях в Михайловском златоверхом монастыре.
Между тем ее избранник решил впервые раскрыть имя их малыша — мальчика назвали Оскаром:
Напомним, телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой 15 июня этого года. Отцом ребенка является его жених, военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Бабчук.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-