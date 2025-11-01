Леся Никитюк показала милые фотографии с крещения сыночка

Украинская телеведущая Леся Никитюк и ее жених Дмитрий Бабчук окрестили своего маленького сына.

Леся Никитюк залюбовала фото с крещения сынишки

38-летняя звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте, что таинство произошло на днях в Михайловском златоверхом монастыре.

Леся Никитюк с сыном

По словам Никитюк, все синоптики прогнозировали дождь, но день выдался удивительно солнечным. Она поделилась кадрами по церемонии. Поделиться

Леся Никитюк с женихом

Между тем ее избранник решил впервые раскрыть имя их малыша — мальчика назвали Оскаром:

До седьмого колена всех мужчин в моей семье называли только двумя именами — Михаил и Дмитрий. Прадед — Михаил, дед — Дмитрий, отец — Михаил, я — Дмитрий. Соответственно сына я назвал Оскар. Поэтому прошу приветствовать почтенного казака — Бабчука Оскара Дмитриевича. Поделиться

Напомним, телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой 15 июня этого года. Отцом ребенка является его жених, военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Бабчук.