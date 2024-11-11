Компанія LG випустила ультрагнучкий дисплєй нового покоління, здатний витримувати розтягування, складання, та навіть ставати у половину більшим за початковий розмір.

Що відомо про нове покоління ультрагнучких дисплєїв

Зазначається, що нова модель на відміну від попередньої, випущеної у 2022 році, здатна розтягуватись до 18 дюймів, зберігаючи щільність пікселів 100 ppi і повний спектр кольорів RGB.

На відміну від екранів, які здатні лише згинатись або складатись, ці дисплеї здатні приймати будь-яку форму, скручуватися і розтягуватися.

Ці дисплеї також дуже тонкі, легкі, здатні витримувати до 10 тис розтягувань.

В LG Display розраховують, що в найближчі пару років ця технологія стане доступна для комерційного використання.

Ультрагнучкий дисплей від LG

Що відомо про інші вражаючі технологічні розробки

За прогнозами розробника ChatGPT, гендиректора компанії OpenAI Сема Альтмана, у найближчі 5 років штучний інтелект почне усвідомлювати сам себе.

Альтман пророкує, що у найближчі 5 років людство створить так званий AGI, який матиме самосвідомість.

За його словами, загальний штучний інтелект представлятиме собою теоретичну ітерацію ШІ, за допомогою якої штучний інтелект матиме самосвідомість, буде самостійно мислити, навчатись та виконувати ті самі інтелектуальні завдання, що й людина.

При цьому гендиректор OpenAI зазначив, що для створення інфраструктури, яка підтримуватиме ШІ із функціями самосвідомості, знадобиться близько 7 трлн доларів.

Цю суму необхідно буде витратити на виробництво напівпровідників та будівництво дата-центрів.

Альтман очікує, що поява революційного ШІ не призведе до різких змін у житті людей, адже нові технології впроваджуватимуться поступово.