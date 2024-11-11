LG показала ультрагибкий дисплей
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LG показала ультрагибкий дисплей

Ультрагибкий дисплей от LG
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Источник:  Gizmochina

Компания LG выпустила ультрагибкий дисплей нового поколения, способный выдерживать растяжение, расстягивание, а также становиться в половину больше начального размера.

Главные тезисы

  • Новое ультрагибкое дисплейное устройство LG способно растягиваться до 18 дюймов, сохраняя высокую плотность пикселей и спектр цветов.
  • Эти дисплеи могут принимать любую форму, что открывает широкие перспективы для новых технологий и коммерческого использования в ближайшие годы.

Что известно о новом поколении ультрагибких дисплеев

Новая модель в отличие от предыдущей, выпущенной в 2022 году, способна растягиваться до 18 дюймов, сохраняя плотность пикселей 100 ppi и полный спектр цветов RGB.

В отличие от экранов, которые могут сгибаться или складываться, эти дисплеи способны принимать любую форму, скручиваться и растягиваться.

Эти дисплеи также очень тонкие, легкие, способны выдерживать до 10 тыс. растяжений.

В LG Display рассчитывают, что в наиблежайшие пару лет эта разработка станет доступна для коммерческого использования.

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Ультрагибкий дисплей от LG

Что известно о других впечатляющих технологических разработках

По прогнозам разработчика ChatGPT, гендиректора компании OpenAI Сэма Альтмана, в ближайшие 5 лет искусственный интеллект станет осознавать сам себя.

Альтман предсказывает, что в ближайшие 5 лет человечество создаст так называемый AGI, у которого будет самосознание.

По его словам, общий искусственный интеллект будет представлять собой теоретическую итерацию ИИ, с помощью которой искусственный интеллект будет иметь самосознание, будет самостоятельно мыслить, учиться и выполнять те же интеллектуальные задачи, что и человек.

При этом гендиректор OpenAI отметил, что для создания инфраструктуры, которая будет поддерживать ИИ с функциями самосознания, понадобится около 7 трлн долларов.

Эту сумму необходимо потратить на производство полупроводников и строительство дата-центров.

Альтман ожидает, что появление революционного ИИ не приведет к резким изменениям в жизни людей, ведь новые технологии будут внедряться постепенно.

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