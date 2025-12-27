Лінкор "Трамп". Експерти жорстко розкритикували новий військовий корабель США

Президент США Дональд Трамп нещодавно оприлюднив плани щодо будівництва нового лінкора типу "Трамп". Він назвав ці кораблі "одними з найсмертоносніших" і пообіцяв, що вони допоможуть США зберегти військову перевагу і будуть "вселяти страх у серця ворогів Америки". Проте аналітики вважають, що лінкори вже сильно застаріли.

Лінкори сильно застаріли — думка експертів

Останній подібний корабель був побудований понад 80 років тому, а ВМС США вивели з експлуатації останні кораблі класу "Айова" майже 30 років тому.

У виданні підкреслили, що лінкори давно поступилися місцем авіаносцям і сучасним есмінцям, які озброєні ракетами великої дальності.

Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан у розмові з журналістами заявив, що нема потреби навіть обговорювати новий лінкор, який хоче створити Трамп. Він упевнений, що цей корабель ніколи не вийде в море.

За словами Кансіана, розробка лінкора типу "Трамп" займе занадто багато часу, коштуватиме надто дорого і суперечитиме поточній стратегії ВМС США щодо розподілу вогневої потужності. Він вважає, що майбутня адміністрація США скасує програму до того, як перший корабель спуститься на воду.

Старший науковий співробітник Сінгапурської школи міжнародних досліджень ім. С. Сінгапура. С. Раджаратнама Бернард Лу має іншу думку. Він схарактеризувати ініціативу Трампа як "престижний проєкт". Він порівняв проєкт нового американського лінкора з японськими суперлінкорами Другої світової війни "Ямато" і "Мусасі", які були найбільшими з будь-коли побудованих.

Лу додав, що водотоннажність пропонованого лінкора становитиме понад 35 000 тонн, а довжина — понад 255 метрів. Для порівняння, це довше, ніж два футбольних поля. Поширити

Старший науковий співробітник Інституту Гадсона Брайан Кларк припустив, що новий корабель скоріше є демонстрацією сили, ніж реальною ефективною бойовою одиницею.