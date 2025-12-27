Линкор "Трамп". Эксперты подвергли жесткой критике новый военный корабль США
Линкор "Трамп". Эксперты подвергли жесткой критике новый военный корабль США

линкор
Источник:  CNBC

Президент США Дональд Трамп недавно обнародовал планы строительства нового линкора типа "Трамп". Он назвал эти корабли "одними из самых смертоносных" и пообещал, что они помогут США сохранить военное превосходство и будут "внушать страх в сердца врагов Америки". Однако аналитики считают, что линкоры уже сильно устарели.

  • Линкор “Трамп” назван одним из самых смертоносных суден, но аналитики указывают на его устаревшие характеристики.
  • Современные военные действия ведутся с применением авианосцев и современных эсминцев, что делает линкоры менее эффективными.
  • Эксперты считают, что разработка нового линкора “Трамп” займет много времени, стоимость будет высокой, и корабль может не соответствовать стратегии ВМС США.

Линкоры сильно устарели — мнение экспертов

Последний подобный корабль был построен более 80 лет назад, а ВМС США вывели из строя последние корабли класса "Айова" почти 30 лет назад.

В издании подчеркнули, что линкоры давно уступили место авианосцам и современным эсминцам, вооруженным ракетами большой дальности.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан в беседе с журналистами заявил, что нет необходимости даже обсуждать новый линкор, желающий создать Трамп. Он уверен, что этот корабль никогда не выйдет в море.

По словам Кансиана, разработка линкора типа "Трамп" займет слишком много времени, обойдется слишком дорого и будет противоречить текущей стратегии ВМС США по распределению огневой мощи. Он считает, что будущая администрация США упразднит программу до того, как первый корабль спустится на воду.

Старший научный сотрудник Сингапурской школы международных исследований им. С. Сингапура. С. Раджаратнама Бернард Лу имеет другое мнение. Он охарактеризовал инициативу Трампа как "престижный проект". Он сравнил проект нового американского линкора с японскими суперлинкорами Второй мировой войны "Ямато" и "Мусаси", которые были самыми крупными из когда-либо построенных.

Лу добавил, что водоизмещение предлагаемого линкора составит более 35 000 тонн, а длина — более 255 метров. Для сравнения, это дольше двух футбольных поля.

Старший научный сотрудник Института Гадсона Брайан Кларк предположил, что новый корабль скорее демонстрацией силы, чем реальной эффективной боевой единицей.

