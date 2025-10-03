Літак Ан-2 розбився поблизу військової частини у Красноярському краї РФ
Літак Ан-2 розбився поблизу військової частини у Красноярському краї РФ

авіатроща
Джерело:  online.ua

У Красноярському краї РФ зазнав аварії літак Ан-2. Попередньо загинуло двоє людей.

Головні тези:

  • Авіакатастрофа у Красноярському краї: літак Ан-2 розбився поблизу військової частини.
  • Загинуло діоє людей, причини аварії та хто був на борту залишаються невідомими.
  • Літак Ан-2, відомий як "кукурузник", є легендою радянської авіації та мав широке застосування у цивільних та військових сферах.

Літак Ан-2 розбився у Росії: що відомо

Зазначається, що літак впав неподалік від однієї з військових частин російської армії у Єрмаковському районі Красноярського краю. Хто саме перебував на борту — цивільні або військові — невідомо.

За попередніми даними, загинуло двоє людей. В МНС Красноярського краю авіакатастрофу за 40 кілометрів від населеного пункту Танизебей підтвердили.

На місце аварії, додали в МНС, направлені додаткові сили та засоби. Також туди ж вислали медиків.

Ан-2 — радянський / російський легкий багатоцільовий літак цивільної та військової авіації. Розроблений у 1947 році в ОКБ Антонова. Став одним з наймасовіших радянських літаків, має прізвисько "кукурузник". Офіційно це сільськогосподарський, спортивний, транспортний, навчальний, пасажирський літак, але може використовуватися у воєнних цілях.

