Самолет Ан-2 разбился вблизи воинской части в Красноярском крае РФ

Самолет Ан-2 разбился в России: что известно

Отмечается, что самолет упал недалеко от одной из воинских частей российской армии в Ермаковском районе Красноярского края. Кто именно находился на борту — гражданские или военные — неизвестно.

По предварительным данным, погибло двое людей. В МЧС Красноярского края авиакатастрофу в 40 километрах от населенного пункта Танизебей подтвердили.

На место крушения, добавили в МЧС, направлены дополнительные силы и средства. Также туда же отправили медиков.

Ан-2 — советский/российский легкий многоцелевой самолет гражданской и военной авиации. Разработан в 1947 году в ОКБ Антонова. Стал одним из самых массовых советских самолетов, имеет прозвище "кукурузник". Официально это сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский самолет, но может использоваться в военных целях.