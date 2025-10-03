Самолет Ан-2 разбился вблизи воинской части в Красноярском крае РФ

В Красноярском крае РФ потерпел крушение самолет Ан-2. Предварительно погибло двое людей.
Главные тезисы
- Самолет Ан-2 разбился в Красноярском крае возле воинской части, вызвав гибель двоих людей.
- Самолет Ан-2, известный как “кукурузник”, имел широкое применение как в гражданских, так и в военных сферах.
- Ан-2 является легендой советской авиации и одним из самых массовых самолетов СССР.
Самолет Ан-2 разбился в России: что известно
Отмечается, что самолет упал недалеко от одной из воинских частей российской армии в Ермаковском районе Красноярского края. Кто именно находился на борту — гражданские или военные — неизвестно.
По предварительным данным, погибло двое людей. В МЧС Красноярского края авиакатастрофу в 40 километрах от населенного пункта Танизебей подтвердили.
На место крушения, добавили в МЧС, направлены дополнительные силы и средства. Также туда же отправили медиков.
Ан-2 — советский/российский легкий многоцелевой самолет гражданской и военной авиации. Разработан в 1947 году в ОКБ Антонова. Стал одним из самых массовых советских самолетов, имеет прозвище "кукурузник". Официально это сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский самолет, но может использоваться в военных целях.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-