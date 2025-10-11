Літаки Британії патрулювали кордони країн НАТО на тлі провокацій Росії
Літаки Британії патрулювали кордони країн НАТО на тлі провокацій Росії

Джерело:  Reuters

Британські літаки Королівських повітряних сил на початку цього тижня здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО з патрулювання поблизу кордону Росії на тлі низки провокацій проти країн-членів Альянсу.

Головні тези:

  • Британські літаки патрулювали кордони Росії разом з НАТО та США відповідно до проведених провокацій проти країн-членів Альянсу.
  • Місія патрулювання була спільною дією з США та НАТО, що надсилає потужний сигнал про єдність альянсу та рішучість відстояти свої кордони.
  • Європейські дипломати попередили Кремль про можливість збиття російських літаків у разі подальших порушень повітряного простору НАТО.

“Сигнал Путіну”: британські літаки патрулювали кордони НАТО

Про це розповів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

9 жовтня літак електронного спостереження RC-135 Rivet Joint і морський патрульний літак P-8A Poseidon пролетіли з Арктичного регіону повз Білорусь і Україну за підтримки літака-заправника KC-135 ВПС США.

У Британії заявили, що ця операція була проведена після порушення повітряного простору країн НАТО, включаючи Польщу, Румунію та Естонію.

Як зазначив британський міністр, "це була значна спільна місія з нашими союзниками з США та НАТО".

Це не тільки надає цінну інформацію для підвищення оперативної обізнаності наших збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО (кремлівському правителю Владіміру) Путіну та нашим супротивникам.

Медіа повідомляли, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Кремль, що НАТО готовий відповісти на наступні порушення свого повітряного простору російськими літаками, зокрема і збиваючи їх.

Європейський парламент 9 жовтня затвердив резолюцію, в якій закликав держави-члени Європейського Союзу збивати повітряні цілі, які незаконно порушують їхні кордони.

