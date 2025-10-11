Літаки Британії патрулювали кордони країн НАТО на тлі провокацій Росії

Британські літаки Королівських повітряних сил на початку цього тижня здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО з патрулювання поблизу кордону Росії на тлі низки провокацій проти країн-членів Альянсу.
Головні тези:
- Британські літаки патрулювали кордони Росії разом з НАТО та США відповідно до проведених провокацій проти країн-членів Альянсу.
- Місія патрулювання була спільною дією з США та НАТО, що надсилає потужний сигнал про єдність альянсу та рішучість відстояти свої кордони.
- Європейські дипломати попередили Кремль про можливість збиття російських літаків у разі подальших порушень повітряного простору НАТО.
“Сигнал Путіну”: британські літаки патрулювали кордони НАТО
Про це розповів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
9 жовтня літак електронного спостереження RC-135 Rivet Joint і морський патрульний літак P-8A Poseidon пролетіли з Арктичного регіону повз Білорусь і Україну за підтримки літака-заправника KC-135 ВПС США.
У Британії заявили, що ця операція була проведена після порушення повітряного простору країн НАТО, включаючи Польщу, Румунію та Естонію.
Медіа повідомляли, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Кремль, що НАТО готовий відповісти на наступні порушення свого повітряного простору російськими літаками, зокрема і збиваючи їх.
Європейський парламент 9 жовтня затвердив резолюцію, в якій закликав держави-члени Європейського Союзу збивати повітряні цілі, які незаконно порушують їхні кордони.
