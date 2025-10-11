Самолеты Британии патрулировали границы стран НАТО на фоне провокаций России
Категория
Мир
Дата публикации

Самолеты Британии патрулировали границы стран НАТО на фоне провокаций России

самолет
Читати українською
Источник:  Reuters

Британские самолеты Королевских воздушных сил в начале этой недели осуществили 12-часовую миссию вместе с силами США и НАТО по патрулированию вблизи границы России на фоне ряда провокаций против стран-членов Альянса.

Главные тезисы

  • Британские самолеты Королевских воздушных сил вместе с силами США и НАТО осуществили 12-часовую миссию по патрулированию границы России.
  • Совместные действия с США и НАТО отправляют мощный сигнал об единстве альянса и его решимости отстаивать свои границы.
  • Европейские дипломаты предупредили о возможности сбития российских самолетов в случае новых нарушений воздушного пространства НАТО.

Сигнал Путину: британские самолеты патрулировали границы НАТО

Об этом рассказал министр обороны Великобритании Джон Гили.

9 октября самолет электронного наблюдения RC-135 Rivet Joint и морской патрульный самолет P-8A Poseidon пролетели из Арктического региона мимо Беларуси и Украины при поддержке самолета-заправщика KC-135 ВВС США.

В Британии заявили, что эта операция была проведена после нарушения воздушного пространства стран НАТО, включая Польшу, Румынию и Эстонию.

Как отметил британский министр, "это была значительная общая миссия с нашими союзниками из США и НАТО".

Это не только предоставляет ценную информацию для повышения оперативной осведомленности наших вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО (кремлевскому правителю Владимиру) Путину и нашим противникам.

Джон Гилли

Джон Гилли

Министр обороны Великобритании

Медиа сообщали, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Кремль, что НАТО готова ответить на следующие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе и сбивая их.

Европейский парламент 9 октября утвердил резолюцию, в которой призвал государства-члены Европейского Союза сбивать воздушные цели, незаконно нарушающие их границы.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Немецкие самолеты будут круглосуточно защищать воздушное пространство Польши
самолет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО США перехватила в небе над Аляской 4 самолета РФ
США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ пугают НАТО войной из-за намерений сбивать российские самолеты-нарушители
Мешков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?