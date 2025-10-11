Британские самолеты Королевских воздушных сил в начале этой недели осуществили 12-часовую миссию вместе с силами США и НАТО по патрулированию вблизи границы России на фоне ряда провокаций против стран-членов Альянса.

Сигнал Путину: британские самолеты патрулировали границы НАТО

Об этом рассказал министр обороны Великобритании Джон Гили.

9 октября самолет электронного наблюдения RC-135 Rivet Joint и морской патрульный самолет P-8A Poseidon пролетели из Арктического региона мимо Беларуси и Украины при поддержке самолета-заправщика KC-135 ВВС США.

В Британии заявили, что эта операция была проведена после нарушения воздушного пространства стран НАТО, включая Польшу, Румынию и Эстонию.

Как отметил британский министр, "это была значительная общая миссия с нашими союзниками из США и НАТО". Поделиться

Это не только предоставляет ценную информацию для повышения оперативной осведомленности наших вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО (кремлевскому правителю Владимиру) Путину и нашим противникам. Джон Гилли Министр обороны Великобритании

Медиа сообщали, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Кремль, что НАТО готова ответить на следующие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе и сбивая их.