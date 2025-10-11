Самолеты Британии патрулировали границы стран НАТО на фоне провокаций России

Британские самолеты Королевских воздушных сил в начале этой недели осуществили 12-часовую миссию вместе с силами США и НАТО по патрулированию вблизи границы России на фоне ряда провокаций против стран-членов Альянса.
Главные тезисы
- Британские самолеты Королевских воздушных сил вместе с силами США и НАТО осуществили 12-часовую миссию по патрулированию границы России.
- Совместные действия с США и НАТО отправляют мощный сигнал об единстве альянса и его решимости отстаивать свои границы.
- Европейские дипломаты предупредили о возможности сбития российских самолетов в случае новых нарушений воздушного пространства НАТО.
Сигнал Путину: британские самолеты патрулировали границы НАТО
Об этом рассказал министр обороны Великобритании Джон Гили.
9 октября самолет электронного наблюдения RC-135 Rivet Joint и морской патрульный самолет P-8A Poseidon пролетели из Арктического региона мимо Беларуси и Украины при поддержке самолета-заправщика KC-135 ВВС США.
В Британии заявили, что эта операция была проведена после нарушения воздушного пространства стран НАТО, включая Польшу, Румынию и Эстонию.
Медиа сообщали, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Кремль, что НАТО готова ответить на следующие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе и сбивая их.
Европейский парламент 9 октября утвердил резолюцию, в которой призвал государства-члены Европейского Союза сбивать воздушные цели, незаконно нарушающие их границы.
