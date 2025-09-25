В РФ пугают НАТО войной из-за намерений сбивать российские самолеты-нарушители
В РФ пугают НАТО войной из-за намерений сбивать российские самолеты-нарушители

Источник:  RTL

Если любая страна НАТО сразит российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.

  • Сбивка российских самолетов НАТО может привести к возникновению военного конфликта между РФ и альянсом.
  • Российский посол во Франции угрожает НАТО войной в ответ на провокации и атаки на российскую авиацию.
  • Напряженность в отношениях между Россией и НАТО растет из-за частого нарушения воздушного пространства сторонами.

Российский дипломат Мешков угрожает НАТО войной

Об этом заявил российский посол во Франции Алексей Мешков в интервью RTL.

Это будет война, — сказал Мешков в ответ на вопрос о реакции Москвы в случае атаки на российский самолет.

Кроме того, он отметил, что российские самолеты якобы регулярно сталкиваются с "провокационными действиями со стороны натовской авиации", однако Россия избегает эскалации и не прибегает к силовым мерам.

Многие самолеты НАТО нарушают воздушное пространство России, это случается довольно часто. Но их не сбивают.

Он также цинично отверг обвинения во вторжении российских дронов и самолетов в европейское воздушное пространство за последние недели.

Россия не делает этого, не играет с кем-нибудь. Это не очень-то в нашем стиле.

Ранее 21 сентября НАТО поднимало в небо истребители из-за находившегося над Балтийским морем российского самолета-разведчика. За два дня до этого, 19 сентября, российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там в течение 12 минут.

В ответ МИД Эстонии вызвал для выражения протеста временного поверенного РФ, а правительство обратилось к союзникам по НАТО для консультаций по статье 4. При этом РФ какое-либо нарушение отрицает.

Кроме того, в Норвегии рассказали, что в текущем году РФ трижды нарушала их воздушное пространство — каждое нарушение длилось от одной до четырех минут.

