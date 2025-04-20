Российские военные самолеты провоцировали силы НАТО дважды за неделю
Категория
Мир
Дата публикации

Российские военные самолеты провоцировали силы НАТО дважды за неделю

самолеты РФ
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Источник:  The Telegraph

Британские истребители две за последнюю неделю "перехватывали" российские самолеты. Они находились в непосредственной близости от границ НАТО.

Главные тезисы

  • Российские военные самолеты дважды в последнюю неделю были перехвачены британскими истребителями вблизи границ НАТО.
  • Эти инциденты привели к запуску новой миссии НАТО по усилению воздушной обороны Европы под названием Chessman.
  • В прошлом феврале также наблюдались провокации со стороны России, когда французские и норвежские истребители перехватили российские самолеты в различных регионах.

Россия провоцирует НАТО: что известно

Истребители британских ВВС были дважды подняты менее чем за 48 часов, чтобы защитить воздушное пространство НАТО от российских военных самолетов.

Отмечается, что британские истребители Typhoon взлетели после того, как самолеты РФ подлетели слишком близко к границе НАТО, чем вызвали тревогу.

Первый случай поднятия истребителей произошел во вторник, 15 апреля. Тогда два истребителя Typhoon, базирующихся на авиабазе в Мальборке (Польша), были подняты для перехвата российского разведывательного самолета над Балтийским морем.

Менее чем через 48 часов другая пара самолетов была отправлена для сдерживания неустановленного самолета, вылетевшего из Калининградской области, между Польшей и Литвой.

The Telegraph добавил, что это был первый случай, когда британские самолеты были вовлечены в операцию Chessman — новую миссию НАТО, направленную на усиление воздушной обороны Европы.

В феврале французские истребители Rafale "перехватили" два самолета недалеко от побережья Латвии. В том же месяце истребители F-35 Норвегии "перехватили" группу российских бомбардировщиков на Крайнем Севере. Речь идет о двух бомбардировщиках Ту-95 и двух истребителях Су-33.

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