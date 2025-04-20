Російські військові літаки провокували сили НАТО двічі за тиждень

Британські винищувачі дві за останній тиждень "перехоплювали" російські літаки. Вони перебували у безпосередній близькості до кордонів НАТО.
Головні тези:
- Британські винищувачі Typhoon були підняті двічі за менш ніж за 48 годин, щоб перехопити російські літаки над Балтійським морем.
- Ці провокації стали причиною для запуску нової місії НАТО з посилення повітряної оборони Європи під назвою Chessman.
Росія провокує НАТО: що відомо
Винищувачі британських ВПС були двічі підняті за менш ніж за 48 годин, щоб захистити повітряний простір НАТО від російських військових літаків.
Перший випадок підняття винищувачів стався у вівторок, 15 квітня. Тоді два винищувачі Typhoon, що базуються на авіабазі в Мальборку (Польща), були підняті для перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.
Менш ніж за 48 годин інша пара літаків була відправлена для стримування невстановленого літака, що вилетів з Калінінградської області, між Польщею та Литвою.
The Telegraph додав, що це був перший випадок, коли британські літаки були залучені до операції Chessman — нової місії НАТО, спрямованої на посилення повітряної оборони Європи.
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