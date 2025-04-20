Російські військові літаки провокували сили НАТО двічі за тиждень
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Російські військові літаки провокували сили НАТО двічі за тиждень

літаки РФ
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Джерело:  The Telegraph

Британські винищувачі дві за останній тиждень "перехоплювали" російські літаки. Вони перебували у безпосередній близькості до кордонів НАТО.

Головні тези:

  • Британські винищувачі Typhoon були підняті двічі за менш ніж за 48 годин, щоб перехопити російські літаки над Балтійським морем.
  • Ці провокації стали причиною для запуску нової місії НАТО з посилення повітряної оборони Європи під назвою Chessman.

Росія провокує НАТО: що відомо

Винищувачі британських ВПС були двічі підняті за менш ніж за 48 годин, щоб захистити повітряний простір НАТО від російських військових літаків.

Зазначається, що британські винищувачі Typhoon злетіли після того, як літаки РФ підлетіли надто близько до кордону НАТО, чим викликали тривогу.

Перший випадок підняття винищувачів стався у вівторок, 15 квітня. Тоді два винищувачі Typhoon, що базуються на авіабазі в Мальборку (Польща), були підняті для перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.

Менш ніж за 48 годин інша пара літаків була відправлена для стримування невстановленого літака, що вилетів з Калінінградської області, між Польщею та Литвою.

The Telegraph додав, що це був перший випадок, коли британські літаки були залучені до операції Chessman — нової місії НАТО, спрямованої на посилення повітряної оборони Європи.

У лютому французькі винищувачі Rafale "перехопили" два літаки неподалік від узбережжя Латвії. Того ж місяця винищувачі F-35 Норвегії "перехопили" групу російських бомбардувальників на Крайній Півночі. Йдеться про два бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-33.

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