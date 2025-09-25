ПВО США перехватила в небе над Аляской 4 самолета РФ

В зоне идентификации ПВО Аляски 24 сентября воздушно-космическая оборона Северной Америки зафиксировала два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35.

4 самолета РФ кружили над США

Об этом со ссылкой на пресс-службу Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщает Общественное.

Отмечается, что на перехват российских самолетов был поднят один самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3, четыре истребителя F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135.

По данным NORAD, российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая суверенного пространства США или Канады.

Такие полеты российской авиации в зоне идентификации ПВО Аляски проходят регулярно и не рассматриваются как непосредственная угроза. Россия не комментировала этот инцидент.

Как пояснили в командовании, российские самолеты находились в ADIZ — участке международного воздушного пространства, который начинается за пределами суверенного и требует обязательной идентификации всех самолетов по национальной безопасности.