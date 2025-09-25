ПВО США перехватила в небе над Аляской 4 самолета РФ
Категория
Мир
Дата публикации

ПВО США перехватила в небе над Аляской 4 самолета РФ

США
Читати українською
Источник:  Суспільне

В зоне идентификации ПВО Аляски 24 сентября воздушно-космическая оборона Северной Америки зафиксировала два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35.

Главные тезисы

  • ПВО США зафиксировала два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в зоне идентификации над Аляской.
  • Российские самолеты не нарушали суверенное пространство США или Канады, но требовались для обязательной идентификации из соображений национальной безопасности.
  • Оборона Северной Америки подняла самолеты для перехвата РФ, но полеты российской авиации в этой зоне рассматриваются как регулярные и не являются угрозой.

4 самолета РФ кружили над США

Об этом со ссылкой на пресс-службу Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщает Общественное.

Отмечается, что на перехват российских самолетов был поднят один самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3, четыре истребителя F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135.

По данным NORAD, российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая суверенного пространства США или Канады.

Такие полеты российской авиации в зоне идентификации ПВО Аляски проходят регулярно и не рассматриваются как непосредственная угроза. Россия не комментировала этот инцидент.

Как пояснили в командовании, российские самолеты находились в ADIZ — участке международного воздушного пространства, который начинается за пределами суверенного и требует обязательной идентификации всех самолетов по национальной безопасности.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии — что происходит
истребитель
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Российские истребители с 2014 года более 40 раз нарушали воздушное пространство Эстонии
самолет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестные дроны ночью нарушили воздушное пространство над аэропортами Дании
Дания

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?