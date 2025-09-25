ПВО США перехватила в небе над Аляской 4 самолета РФ

В зоне идентификации ПВО Аляски 24 сентября воздушно-космическая оборона Северной Америки зафиксировала два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35.
Главные тезисы
- ПВО США зафиксировала два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в зоне идентификации над Аляской.
- Российские самолеты не нарушали суверенное пространство США или Канады, но требовались для обязательной идентификации из соображений национальной безопасности.
- Оборона Северной Америки подняла самолеты для перехвата РФ, но полеты российской авиации в этой зоне рассматриваются как регулярные и не являются угрозой.
4 самолета РФ кружили над США
Об этом со ссылкой на пресс-службу Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщает Общественное.
По данным NORAD, российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая суверенного пространства США или Канады.
Такие полеты российской авиации в зоне идентификации ПВО Аляски проходят регулярно и не рассматриваются как непосредственная угроза. Россия не комментировала этот инцидент.
Как пояснили в командовании, российские самолеты находились в ADIZ — участке международного воздушного пространства, который начинается за пределами суверенного и требует обязательной идентификации всех самолетов по национальной безопасности.
