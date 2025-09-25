ППО США перехопила у небі над Аляскою 4 літаки РФ

У зоні ідентифікації ППО Аляски 24 вересня повітряно-космічна оборона Північної Америки зафіксувала два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35.

4 літаки РФ кружляли над США

Про це з посиланням на пресслужбу Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомляє Суспільне.

Зазначається, що на перехоплення російських літаків було піднято один літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 та чотири літаки-заправники KC-135.

За даними NORAD, російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі, не порушуючи суверенний простір США чи Канади.

Такі польоти російської авіації в зоні ідентифікації ППО Аляски відбуваються регулярно й не розглядаються як безпосередня загроза. Росія не коментувала цей інцидент.

Як пояснили в командуванні, російські літаки перебували в ADIZ — ділянці міжнародного повітряного простору, яка починається за межами суверенного та потребує обов’язкової ідентифікації всіх літаків з міркувань національної безпеки.