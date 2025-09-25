ППО США перехопила у небі над Аляскою 4 літаки РФ

У зоні ідентифікації ППО Аляски 24 вересня повітряно-космічна оборона Північної Америки зафіксувала два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35.
Головні тези:
- У вересні над Аляскою ППО США перехопила два стратегічні бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35 з РФ.
- Російські літаки перебували в ADIZ і не порушували суверенний простір США чи Канади, потребуючи ідентифікації з міркувань національної безпеки.
- НОРАД підняв літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 та чотири літаки-заправники KC-135 для перехоплення літаків РФ.
4 літаки РФ кружляли над США
Про це з посиланням на пресслужбу Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомляє Суспільне.
За даними NORAD, російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі, не порушуючи суверенний простір США чи Канади.
Такі польоти російської авіації в зоні ідентифікації ППО Аляски відбуваються регулярно й не розглядаються як безпосередня загроза. Росія не коментувала цей інцидент.
Як пояснили в командуванні, російські літаки перебували в ADIZ — ділянці міжнародного повітряного простору, яка починається за межами суверенного та потребує обов’язкової ідентифікації всіх літаків з міркувань національної безпеки.
