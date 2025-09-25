ППО США перехопила у небі над Аляскою 4 літаки РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

ППО США перехопила у небі над Аляскою 4 літаки РФ

літаки
Read in English
Джерело:  Суспільне

У зоні ідентифікації ППО Аляски 24 вересня повітряно-космічна оборона Північної Америки зафіксувала два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35.

Головні тези:

  • У вересні над Аляскою ППО США перехопила два стратегічні бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35 з РФ.
  • Російські літаки перебували в ADIZ і не порушували суверенний простір США чи Канади, потребуючи ідентифікації з міркувань національної безпеки.
  • НОРАД підняв літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 та чотири літаки-заправники KC-135 для перехоплення літаків РФ.

4 літаки РФ кружляли над США

Про це з посиланням на пресслужбу Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомляє Суспільне.

Зазначається, що на перехоплення російських літаків було піднято один літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 та чотири літаки-заправники KC-135.

За даними NORAD, російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі, не порушуючи суверенний простір США чи Канади.

Такі польоти російської авіації в зоні ідентифікації ППО Аляски відбуваються регулярно й не розглядаються як безпосередня загроза. Росія не коментувала цей інцидент.

Як пояснили в командуванні, російські літаки перебували в ADIZ — ділянці міжнародного повітряного простору, яка починається за межами суверенного та потребує обов’язкової ідентифікації всіх літаків з міркувань національної безпеки.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії — що відбувається
Міг-31
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російські винищувачі з 2014 року понад 40 разів порушували повітряний простір Естонїї
літак
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Невідомі дрони вночі порушили повітряний простір над аеропортами Данії
Данія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?