У РФ лякають НАТО війною через наміри збивати російські літаки-порушники

Російський дипломат Мєшков погрожує НАТО війною

Про це заявив російський посол у Франції Олексій Мєшков в інтерв'ю RTL.

Це буде війна, — сказав Мєшков у відповідь на питання про реакцію Москви у разі атаки на російський літак.

Крім того, він зазначив, що російські літаки нібито регулярно стикаються з "провокаційними діями з боку натовської авіації", проте Росія уникає ескалації і не вдається до силових заходів.

Багато літаків НАТО порушують повітряний простір Росії, це трапляється досить часто. Але їх не збивають.

Він також цинічно відкинув звинувачення у вторгненні російських дронів і літаків у європейський повітряний простір протягом останніх тижнів.

Росія не робить цього, не грається з ким-небудь. Це не дуже в нашому стилі.

Раніше 21 вересня НАТО підіймало у небо винищувачі через російський літак-розвідник, який перебував над Балтійським морем. За два дні до цього, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії і перебували там протягом 12 хвилин.

У відповідь МЗС Естонії викликало для висловлення протесту тимчасового повіреного РФ, а уряд звернувся до союзників по НАТО для консультацій за статтею 4. При цьому РФ будь-яке порушення заперечує.

Крім того, у Норвегії розповіли, що у поточному році РФ тричі порушувала їхній повітряний простір — кожне порушення тривало від однієї до чотирьох хвилин.