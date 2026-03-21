Люди та тварини мають схоже "відчуття прекрасного"

Видатний науковець Чарльз Дарвін першим висунув теорію про те, що деякі тварини “мають відчуття прекрасного, подібне до людського”. Минають десятиліття і вчені знаходять дедалі більше доказів, які підтверджують, що Дарвін мав рацію.
Головні тези:
- Людське уявлення про приємні звуки не настільки унікальне, як нам здається.
- Як зазначають вчені, воно збіглося з уявленням інших ссавці, птахів, жаб і навіть комах.
Люди та тварини мають схоже уявлення про приємні звуки
У новому масштабному дослідженні брали участь понад чотири тисячі учасників.
Під час експеременту вони повинні були оцінити 110 пар звуків, записаних у 16 видів.
За словами вчених, у їхньому розпорядженні вже були дані попередніх досліджень, тому вони знали, які звуки подобаються тваринам.
Що важливо розуміти, люди в більшості випадків обирали той звук, що й інші тварини вважали найбільш привабливим.
На переконання науковців, естетичні судження є наслідком обробки складної комбінації сигналів, а не поодиноких факторів.
Цілком можливо, причина полягає у самому механізмі сенсорної відповіді мозку на різноманітні стимули, який завдяки еволюції напрочуд добре зберігся у найрізноманітніших видів.
