Люди та тварини мають схоже "відчуття прекрасного"

Видатний науковець Чарльз Дарвін першим висунув теорію про те, що деякі тварини “мають відчуття прекрасного, подібне до людського”. Минають десятиліття і вчені знаходять дедалі більше доказів, які підтверджують, що Дарвін мав рацію.

Люди та тварини мають схоже уявлення про приємні звуки

У новому масштабному дослідженні брали участь понад чотири тисячі учасників.

Під час експеременту вони повинні були оцінити 110 пар звуків, записаних у 16 видів.

За словами вчених, у їхньому розпорядженні вже були дані попередніх досліджень, тому вони знали, які звуки подобаються тваринам.

Що важливо розуміти, люди в більшості випадків обирали той звук, що й інші тварини вважали найбільш привабливим.

Причому ні досвід спостереження за тваринами, ні навіть музична освіта не покращили чутливість людей до звуків. Натомість трохи краще уподобання інших видів уловлювали саме ті учасники, які просто багато слухають музику протягом дня.

На переконання науковців, естетичні судження є наслідком обробки складної комбінації сигналів, а не поодиноких факторів.