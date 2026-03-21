Люди и животные имеют схожее "ощущение прекрасного"

Выдающийся ученый Чарльз Дарвин первым выдвинул теорию о том, что некоторые животные "обладают ощущением прекрасного, подобным человеческому". Проходят десятилетия и ученые находят все больше доказательств, подтверждающих то, что Дарвин был прав.
Главные тезисы
Человеческое представление о приятных звуках не столь уникально, как нам кажется.
Как отмечают ученые, оно совпало с представлением других млекопитающих, птиц, лягушек и даже насекомых.
Люди и животные имеют схожее представление о приятных звуках
В новом масштабном исследовании принимали участие более четырех тысяч участников.
В ходе эксперимента они должны были оценить 110 пар звуков, записанных у 16 видов.
По словам ученых, в их распоряжении уже были данные предварительных исследованиях, поэтому они знали, какие звуки нравятся животным.
Что важно понимать, люди в большинстве случаев выбирали тот звук, что и другие животные сочли наиболее привлекательным.
По мнению ученых, эстетические суждения являются следствием обработки сложной комбинации сигналов, а не единичных факторов.
Вполне возможно, причина заключается в самом механизме сенсорного ответа мозга на различные стимулы, который благодаря эволюции удивительно хорошо сохранился у самых разных видов.
