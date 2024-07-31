Ловив мавік з гранатою. Замкомбата ударних БпАК “Ахіллес” поділився історіями з фронту

Заступник командира з озброєння батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр ім. Кошового отамана Івана Сірка “Аякс” в інтерв'ю Online.UA поділився цікавими фронтовими історіями. Випадок з “полюванням” на мавік з гранатою і порятунок пораненого бійця закінчилися позитивно тільки завдяки великому бойовому досвіду та швидкій реакції воїна.

Ловив Mavic з гранатою, бо той втратив керування

“Аякс” розказав реальну фронтову історію про гонитву за дроном з гранатою.

Треба розуміти, що на третьому році війни всі наші інстинкти самозбереження, вони притупилися вже просто максимально. І тут почалася спека, а мавік все ж не розрахований під це все, і гранату він тягнув натужно, а інтенсивність вильотів, ну, просто шалена була. І в якийсь момент мавік такий видає нову для нас тоді помилку, він каже, що все, в мене перегрів моторів, я вертаюсь додому. “Аякс” Заступник командира з озброєння батальйону ударних БпАК “Ахіллес”

Дрон вмикає режим повернення додому, він тільки відлетів, і тут так летить назад з цією гранатою до нас. І контролю нема ніякого, не скасувати нічого. В нас такий ступор, бляха, що робити? І я кажу: давайте так, треба спробувати його зловити, бо зараз буде горе. Я вискакую з окопу ловити цей Mavic, вибігаю на дорогу, а попереду якраз таке поле, а звичка не залазити в поле вже прямо нормально відпрацьована у мене. Поширити

Далі, за словами “Аякса”, пілот повідомив, що повернув собі контроль над дроном, і замкомбата вирішив спробувати зберегти і Mavic, і гранату.

Я кажу, давай, підтягую і я беру його в руку. Він такий підводить мавік, вже ж так акуратно. І в цей момент мавік такий каже, “Все, перегрівся!”, і вимикає мотори.

У складній ситуації “Аякс” не розгубився, хоча мавік з гранатою впав просто перед ним. Замкомбата встиг відскочити, впасти на дорогу і залягти, а потім хутко відповзти в окоп.

Німа сцена, пацани вже курять (в окопі — ред.). Я кажу: зараз я видихну і поповзу, заберу мавік та гранату, яка ще не підірвалася. А в цей момент на дорогу вискакує “беха” і переїжджає той мавік, і він все одно підривається. Поширити

Завдяки дрону ми врятували пораненого бійця

Також “Аякс” пригадав випадок з пораненим бійцем, якого вдалося врятувати завдяки дрону.

Йшов ворожий штурм, боєць вискочив з позиції та був поранений. Він не міг доповзти до бліндажа. А на Mavic ми бачили, що він реально стікає кров'ю, і в нього не було турнікета. І ми FPV-шкою принесли йому турнікет, щоб він зміг перемотатися, і його потім відтягнули.

Замкомбата ударних БпАК “Ахіллес” вважає, що це було одне з нестандартних використань дрона.