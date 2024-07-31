Ловив мавік з гранатою. Замкомбата ударних БпАК “Ахіллес” поділився історіями з фронту

Заступник командира з озброєння батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр ім. Кошового отамана Івана Сірка “Аякс” в інтерв'ю Online.UA поділився цікавими фронтовими історіями. Випадок з “полюванням” на мавік з гранатою і порятунок пораненого бійця закінчилися позитивно тільки завдяки великому бойовому досвіду та швидкій реакції воїна.
Головні тези:
- Замкомбата ударних БпАК “Ахіллес” розповів про незвичні випадки, які трапляються на полі бою.
- Бійці з великим досвідом реагували на небезпечну ситуацію, коли дрон втратив контроль та ніс гранату на військові позиції.
- Батальйон ударних БпАК “Ахіллес” відомий своєю дисциплінованістю та ефективністю в боях на Сході нашої країни, де він брав участь у важливих операціях.
Ловив Mavic з гранатою, бо той втратив керування
“Аякс” розказав реальну фронтову історію про гонитву за дроном з гранатою.
Далі, за словами “Аякса”, пілот повідомив, що повернув собі контроль над дроном, і замкомбата вирішив спробувати зберегти і Mavic, і гранату.
Я кажу, давай, підтягую і я беру його в руку. Він такий підводить мавік, вже ж так акуратно. І в цей момент мавік такий каже, “Все, перегрівся!”, і вимикає мотори.
У складній ситуації “Аякс” не розгубився, хоча мавік з гранатою впав просто перед ним. Замкомбата встиг відскочити, впасти на дорогу і залягти, а потім хутко відповзти в окоп.
Завдяки дрону ми врятували пораненого бійця
Також “Аякс” пригадав випадок з пораненим бійцем, якого вдалося врятувати завдяки дрону.
Йшов ворожий штурм, боєць вискочив з позиції та був поранений. Він не міг доповзти до бліндажа. А на Mavic ми бачили, що він реально стікає кров'ю, і в нього не було турнікета. І ми FPV-шкою принесли йому турнікет, щоб він зміг перемотатися, і його потім відтягнули.
Замкомбата ударних БпАК “Ахіллес” вважає, що це було одне з нестандартних використань дрона.
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