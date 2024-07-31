Ловил мавик с гранатой. Замкомбата ударных БпАК "Ахиллес" поделился историями с фронта
Категория
Украина
Дата публикации

Ловил мавик с гранатой. Замкомбата ударных БпАК "Ахиллес" поделился историями с фронта

Мавик
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Источник:  online.ua

Заместитель командира по вооружению батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. Кошевого атамана Ивана Сирко "Аякс" в интервью Online.UA поделился интересными фронтовыми историями. Случай с "охотой" на мавик с гранатой и спасение раненого бойца закончились положительно только благодаря большому боевому опыту и быстрой реакции воина.

Главные тезисы

  • Батальон ударных БПАК “Ахиллес” проявил высокую дисциплинированность и эффективность на войне России против Украины.
  • Замкомбата поделился необычными случаями, когда дрон с гранатой представлял угрозу, и благодаря боевому опыту воин успешно реагировали на опасные ситуации.
  • Одно из нестандартных использований дрона включало спасение раненого бойца на фронте.
  • Реакция и решительные действия воинов позволили спасти ситуацию с потерей контроля над дроном Mavic, несущим гранату к боевым позициям.
  • Истории с фронта демонстрируют важность быстрого принятия решений и эффективную командную работу в сложных боевых ситуациях.

Ловил Mavic с гранатой, потому что тот потерял управление

"Аякс" рассказал реальную фронтовую историю о погоне за дроном с гранатой.

Надо понимать, что на третьем году войны все наши инстинкты самосохранения они притупились уже просто максимально. И тут началась жара, а говорящий все же не рассчитан под это все, и гранату он тянул натужно, а интенсивность вылетов, ну просто безумная была. И в какой-то момент такой выдает новую для нас тогда ошибку, он говорит, что все, у меня перегрел моторов, я возвращаюсь домой.

"Аякс"

"Аякс"

Заместитель командира по вооружению батальона ударных БпАК "Ахиллес"

Дрон включает режим возвращения домой, он только улетел, и тут так летит назад с этой гранатой к нам. И контроля нет никакого, не отменить ничего. У нас такой ступор, жесть, что делать? И я говорю: давайте так, надо попытаться его поймать, потому что сейчас будет горе. Я выскакиваю из окопа ловить этот Mavic, выбегаю на дорогу, а впереди как раз такое поле, а привычка не залезать в поле уже прямо нормально отработана у меня.

Далее, по словам Аякса, пилот сообщил, что вернул себе контроль над дроном, и замкомбата решил попытаться сохранить и Mavic, и гранату.

Я говорю, давай, подтягиваю, и я беру его в руку. Он такой подводящий говор, уж так аккуратно. И в этот момент говор такой говорит, "Все, перегрелся!", и выключает моторы.

В сложной ситуации "Аякс" не растерялся, хотя говорящий с гранатой упал прямо перед ним. Замкомбат успел отскочить, упасть на дорогу и залечь, а затем быстро отползти в окоп.

Немая сцена, пацаны уже курят (в окопе — ред.). Я говорю: сейчас я выдохнусь и поползу, заберу еще не взорвавшуюся гранату и гранату. А в этот момент на дорогу выскакивает "беха" и переезжает тот говорящий, и он все равно подрывается.

Благодаря дрону мы спасли раненого бойца

Также Аякс вспомнил случай с раненым бойцом, которого удалось спасти благодаря дрону.

Шел вражеский штурм, боец выскочил из позиции и был ранен. Он не мог доползти до блиндажа. А на Mavic мы видели, что он реально истекает кровью, и у него не было турникета. И мы FPV-шкой принесли ему турникет, чтобы он смог перемотаться, и его потом оттащили.

Замкомбата ударных БпАК "Ахиллес" считает, что это было одно из нестандартных использований дрона.

Просто там доставка гуманитарки — это одно, а здесь это был вопрос времени. Надо было очень быстро принять решение, и вот оно было так сделано и реализовано максимально быстро.

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Категория
Украина
Дата публикации
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