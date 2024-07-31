Ловил мавик с гранатой. Замкомбата ударных БпАК "Ахиллес" поделился историями с фронта

Заместитель командира по вооружению батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. Кошевого атамана Ивана Сирко "Аякс" в интервью Online.UA поделился интересными фронтовыми историями. Случай с "охотой" на мавик с гранатой и спасение раненого бойца закончились положительно только благодаря большому боевому опыту и быстрой реакции воина.
Главные тезисы
- Батальон ударных БПАК “Ахиллес” проявил высокую дисциплинированность и эффективность на войне России против Украины.
- Замкомбата поделился необычными случаями, когда дрон с гранатой представлял угрозу, и благодаря боевому опыту воин успешно реагировали на опасные ситуации.
- Одно из нестандартных использований дрона включало спасение раненого бойца на фронте.
- Реакция и решительные действия воинов позволили спасти ситуацию с потерей контроля над дроном Mavic, несущим гранату к боевым позициям.
- Истории с фронта демонстрируют важность быстрого принятия решений и эффективную командную работу в сложных боевых ситуациях.
Ловил Mavic с гранатой, потому что тот потерял управление
"Аякс" рассказал реальную фронтовую историю о погоне за дроном с гранатой.
Далее, по словам Аякса, пилот сообщил, что вернул себе контроль над дроном, и замкомбата решил попытаться сохранить и Mavic, и гранату.
Я говорю, давай, подтягиваю, и я беру его в руку. Он такой подводящий говор, уж так аккуратно. И в этот момент говор такой говорит, "Все, перегрелся!", и выключает моторы.
В сложной ситуации "Аякс" не растерялся, хотя говорящий с гранатой упал прямо перед ним. Замкомбат успел отскочить, упасть на дорогу и залечь, а затем быстро отползти в окоп.
Благодаря дрону мы спасли раненого бойца
Также Аякс вспомнил случай с раненым бойцом, которого удалось спасти благодаря дрону.
Шел вражеский штурм, боец выскочил из позиции и был ранен. Он не мог доползти до блиндажа. А на Mavic мы видели, что он реально истекает кровью, и у него не было турникета. И мы FPV-шкой принесли ему турникет, чтобы он смог перемотаться, и его потом оттащили.
Замкомбата ударных БпАК "Ахиллес" считает, что это было одно из нестандартных использований дрона.
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