Магнітні бурі у вересні — експерти попередили про небезпечні дати

Працівники сонячних лабораторій наголошують, що у вересні 2024 року очікується кілька магнітних бур, які можуть виявитися потенційно небезпечними для метеозалежних людей.

Коли очікувати магнітні бурі у вересні

Згідно з даними фахівців, перша магнітна буря буде тривати з 1 по 4 число.

Що важливо розуміти, її потужність сягне 5-6 балів.

Що стосується другої магнітної бурі, то вона буде з 10 по 12 вересня.

Експерти попереджають, що її сила досягне 4 балів, потім поступово підвищиться до 6 балів.

Остання в місяці геомагнітна буря настане з 25 по 28 вересня. Вона буде тривалою, але слабкою — лише в останній день її потужність підніметься до 5 балів. Поширити

Найпоширеніші симптоми, які виникають у метеозалежних людей під час магнітної бурі, це:

запаморочення;

нудота;

головний біль;

біль у м'язах і суглобах;

підвищений або знижений тиск;

висока температура;

безсоння і сонливість;

тривожність, дратівливість;

поганий апетит;

загальна слабкість.

Як захистити своє здоров'я під час магнітних бурь:

У небезпечні періоди метеозалежним людям можуть допомогти такі рекомендації:

Дуже важливо налагодити свій режим сну: лягати та прокидатися в однаковий час та спати щонайменше 8 годин; Також зверніть особливу увагу на раціон: уникайте смаженої, гострої, жирної, копченої їжі; Не забувайте про достатню кількість води, овочів, фруктів та горіхів; Відмовтеся на цей період від важких фізичних навантажень; Мінімізуйте кількість спожитої кави, алкоголю, сигарет, енергетиків; Проводьте більше часу на свіжому повітрі, провітрюйте кімнату на ніч; Постарайтеся уникати стресових ситуацій.