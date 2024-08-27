Магнітні бурі у вересні — експерти попередили про небезпечні дати

Працівники сонячних лабораторій наголошують, що у вересні 2024 року очікується кілька магнітних бур, які можуть виявитися потенційно небезпечними для метеозалежних людей.
Головні тези:
- Пік магнітних бур припадатиме на: 1-4 вересня, 10-12 вересня і 25-28 вересня.
- Симптоми магнітних бур можуть включати запаморочення, головний біль, нудоту, тривожність та інші.
- Для захисту здоров'я під час магнітних бурь рекомендується налагодити режим сну, слідкувати за раціоном та уникати стресових ситуацій.
Коли очікувати магнітні бурі у вересні
Згідно з даними фахівців, перша магнітна буря буде тривати з 1 по 4 число.
Що важливо розуміти, її потужність сягне 5-6 балів.
Що стосується другої магнітної бурі, то вона буде з 10 по 12 вересня.
Експерти попереджають, що її сила досягне 4 балів, потім поступово підвищиться до 6 балів.
Найпоширеніші симптоми, які виникають у метеозалежних людей під час магнітної бурі, це:
запаморочення;
нудота;
головний біль;
біль у м'язах і суглобах;
підвищений або знижений тиск;
висока температура;
безсоння і сонливість;
тривожність, дратівливість;
поганий апетит;
загальна слабкість.
Як захистити своє здоров'я під час магнітних бурь:
У небезпечні періоди метеозалежним людям можуть допомогти такі рекомендації:
Дуже важливо налагодити свій режим сну: лягати та прокидатися в однаковий час та спати щонайменше 8 годин;
Також зверніть особливу увагу на раціон: уникайте смаженої, гострої, жирної, копченої їжі;
Не забувайте про достатню кількість води, овочів, фруктів та горіхів;
Відмовтеся на цей період від важких фізичних навантажень;
Мінімізуйте кількість спожитої кави, алкоголю, сигарет, енергетиків;
Проводьте більше часу на свіжому повітрі, провітрюйте кімнату на ніч;
Постарайтеся уникати стресових ситуацій.
Якщо самопочуття сильно погіршилося, то за можливості варто звернутися до сімейного лікаря та оформити лікарняний.
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