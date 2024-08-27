Магнітні бурі у вересні — експерти попередили про небезпечні дати
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Магнітні бурі у вересні — експерти попередили про небезпечні дати

магнітна буря
Джерело:  online.ua

Працівники сонячних лабораторій наголошують, що у вересні 2024 року очікується кілька магнітних бур, які можуть виявитися потенційно небезпечними для метеозалежних людей.

Головні тези:

  • Пік магнітних бур припадатиме на: 1-4 вересня, 10-12 вересня і 25-28 вересня.
  • Симптоми магнітних бур можуть включати запаморочення, головний біль, нудоту, тривожність та інші.
  • Для захисту здоров'я під час магнітних бурь рекомендується налагодити режим сну, слідкувати за раціоном та уникати стресових ситуацій.

Коли очікувати магнітні бурі у вересні

Згідно з даними фахівців, перша магнітна буря буде тривати з 1 по 4 число.

Що важливо розуміти, її потужність сягне 5-6 балів.

Що стосується другої магнітної бурі, то вона буде з 10 по 12 вересня.

Експерти попереджають, що її сила досягне 4 балів, потім поступово підвищиться до 6 балів.

Остання в місяці геомагнітна буря настане з 25 по 28 вересня. Вона буде тривалою, але слабкою — лише в останній день її потужність підніметься до 5 балів.

Найпоширеніші симптоми, які виникають у метеозалежних людей під час магнітної бурі, це:

  • запаморочення;

  • нудота;

  • головний біль;

  • біль у м'язах і суглобах;

  • підвищений або знижений тиск;

  • висока температура;

  • безсоння і сонливість;

  • тривожність, дратівливість;

  • поганий апетит;

  • загальна слабкість.

Як захистити своє здоров'я під час магнітних бурь:

У небезпечні періоди метеозалежним людям можуть допомогти такі рекомендації:

  1. Дуже важливо налагодити свій режим сну: лягати та прокидатися в однаковий час та спати щонайменше 8 годин;

  2. Також зверніть особливу увагу на раціон: уникайте смаженої, гострої, жирної, копченої їжі;

  3. Не забувайте про достатню кількість води, овочів, фруктів та горіхів;

  4. Відмовтеся на цей період від важких фізичних навантажень;

  5. Мінімізуйте кількість спожитої кави, алкоголю, сигарет, енергетиків;

  6. Проводьте більше часу на свіжому повітрі, провітрюйте кімнату на ніч;

  7. Постарайтеся уникати стресових ситуацій.

Якщо самопочуття сильно погіршилося, то за можливості варто звернутися до сімейного лікаря та оформити лікарняний.

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