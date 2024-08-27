Магнитные бури в сентябре — эксперты предупредили об опасных датах
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Магнитные бури в сентябре — эксперты предупредили об опасных датах

магнитная буря
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Источник:  online.ua

Сотрудники солнечных лабораторий подчеркивают, что в сентябре 2024 года ожидается несколько магнитных бурь, которые могут оказаться потенциально опасными для метеозависимых людей.

Главные тезисы

  • Пик магнитных бурь: 1-4 сентября, 10-12 сентября и 25-28 сентября.
  • Симптомы магнитных бурь могут включать головокружение, головные боли, тошноту, тревожность.
  • Для защиты здоровья во время магнитных бурь рекомендуется наладить режим сна, следить за рационом и избегать стрессовых ситуаций.

Когда ожидать магнитные бури в сентябре

Согласно данным специалистов, первая магнитная буря продлится с 1 по 4 число.

Что важно понимать, ее мощность составит 5-6 баллов.

Что касается второй магнитной бури, то ее стоит ожидать с 10 по 12 сентября.

Эксперты предупреждают, что ее сила достигнет 4 баллов, затем постепенно повысится до 6 баллов.

Последняя в месяце геомагнитная буря наступит с 25 по 28 сентября. Она будет продолжительной, но слабой — только в последний день ее мощность поднимется до 5 баллов.

Наиболее распространенные симптомы, возникающие у метеозависимых людей во время магнитной бури, это:

  • головокружение;

  • тошнота;

  • головные боли;

  • боли в мышцах и суставах;

  • повышенное или пониженное давление;

  • высокая температура;

  • бессонница и сонливость;

  • тревожность, раздражительность;

  • плохой аппетит;

  • общая слабость.

Как защитить свое здоровье во время магнитных бурь:

В опасные периоды метеозависимым людям могут помочь следующие рекомендации:

  1. Очень важно наладить свой режим сна: ложиться и просыпаться в одинаковое время и спать не менее 8 часов;

  2. Также обратите особое внимание на рацион: избегайте жареной, острой, жирной, копченой пищи;

  3. Не забывайте о достаточном количестве воды, овощей, фруктов и орехов;

  4. Откажитесь на этот период от тяжелых физических нагрузок;

  5. Минимизируйте количество потребленного кофе, алкоголя, сигарет, энергетиков;

  6. Проводите больше времени на открытом воздухе, проветривайте комнату на ночь;

  7. Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций.

Если самочувствие сильно ухудшилось, то по возможности следует обратиться к семейному врачу и оформить больничный.

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