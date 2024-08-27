Магнитные бури в сентябре — эксперты предупредили об опасных датах

Сотрудники солнечных лабораторий подчеркивают, что в сентябре 2024 года ожидается несколько магнитных бурь, которые могут оказаться потенциально опасными для метеозависимых людей.

Когда ожидать магнитные бури в сентябре

Согласно данным специалистов, первая магнитная буря продлится с 1 по 4 число.

Что важно понимать, ее мощность составит 5-6 баллов.

Что касается второй магнитной бури, то ее стоит ожидать с 10 по 12 сентября.

Эксперты предупреждают, что ее сила достигнет 4 баллов, затем постепенно повысится до 6 баллов.

Последняя в месяце геомагнитная буря наступит с 25 по 28 сентября. Она будет продолжительной, но слабой — только в последний день ее мощность поднимется до 5 баллов. Поделиться

Наиболее распространенные симптомы, возникающие у метеозависимых людей во время магнитной бури, это:

головокружение;

тошнота;

головные боли;

боли в мышцах и суставах;

повышенное или пониженное давление;

высокая температура;

бессонница и сонливость;

тревожность, раздражительность;

плохой аппетит;

общая слабость.

Как защитить свое здоровье во время магнитных бурь:

В опасные периоды метеозависимым людям могут помочь следующие рекомендации:

Очень важно наладить свой режим сна: ложиться и просыпаться в одинаковое время и спать не менее 8 часов; Также обратите особое внимание на рацион: избегайте жареной, острой, жирной, копченой пищи; Не забывайте о достаточном количестве воды, овощей, фруктов и орехов; Откажитесь на этот период от тяжелых физических нагрузок; Минимизируйте количество потребленного кофе, алкоголя, сигарет, энергетиков; Проводите больше времени на открытом воздухе, проветривайте комнату на ночь; Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций.