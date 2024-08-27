Магнитные бури в сентябре — эксперты предупредили об опасных датах

Сотрудники солнечных лабораторий подчеркивают, что в сентябре 2024 года ожидается несколько магнитных бурь, которые могут оказаться потенциально опасными для метеозависимых людей.
Главные тезисы
- Пик магнитных бурь: 1-4 сентября, 10-12 сентября и 25-28 сентября.
- Симптомы магнитных бурь могут включать головокружение, головные боли, тошноту, тревожность.
- Для защиты здоровья во время магнитных бурь рекомендуется наладить режим сна, следить за рационом и избегать стрессовых ситуаций.
Когда ожидать магнитные бури в сентябре
Согласно данным специалистов, первая магнитная буря продлится с 1 по 4 число.
Что важно понимать, ее мощность составит 5-6 баллов.
Что касается второй магнитной бури, то ее стоит ожидать с 10 по 12 сентября.
Эксперты предупреждают, что ее сила достигнет 4 баллов, затем постепенно повысится до 6 баллов.
Наиболее распространенные симптомы, возникающие у метеозависимых людей во время магнитной бури, это:
головокружение;
тошнота;
головные боли;
боли в мышцах и суставах;
повышенное или пониженное давление;
высокая температура;
бессонница и сонливость;
тревожность, раздражительность;
плохой аппетит;
общая слабость.
Как защитить свое здоровье во время магнитных бурь:
В опасные периоды метеозависимым людям могут помочь следующие рекомендации:
Очень важно наладить свой режим сна: ложиться и просыпаться в одинаковое время и спать не менее 8 часов;
Также обратите особое внимание на рацион: избегайте жареной, острой, жирной, копченой пищи;
Не забывайте о достаточном количестве воды, овощей, фруктов и орехов;
Откажитесь на этот период от тяжелых физических нагрузок;
Минимизируйте количество потребленного кофе, алкоголя, сигарет, энергетиков;
Проводите больше времени на открытом воздухе, проветривайте комнату на ночь;
Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций.
Если самочувствие сильно ухудшилось, то по возможности следует обратиться к семейному врачу и оформить больничный.
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