Майбутнє яких країн Європи залежить від України — пояснення економіста

На переконання головного економіста The Institute of International Finance Робіна Брукса, економічне зростання країн Східної Європи, а саме Чехії, Угорщини та Польщі, залежить від того, чи зможе Україна перемогти РФ.

Ситуація в Україні впливає на майбутнє Європи

Робін Брукс звертає увагу на те, що Східна Європа дуже зацікавлена в тому, щоб Росія зазнала поразки в Україні.

За його словами, для цього існує дуже багато причин, які безпосередньо пов'язані з безпекою та геополітикою. Однак також не можна забувати про економічні інтереси.

Українська економіка вже вибухнула і тягне всіх за собою вниз. У разі перемоги Росії стане набагато гірше, - попередив експерт. Поширити

Що важливо розуміти, Робін Брукс регулярно продовжує підштовхувати міжнародну спільноту до посилення санкцій проти Росії.

Європа близька до конфіскації заморожених активів РФ

Як уже згадувалося раніше, нещодавно шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель офіційно підтвердив, що Брюссель близький до рішення щодо передачі російських активів.

Він також зазначив, станом на сьогодні тривають розгляди щодо ймовірних сценаріїв використання цих коштів на користь України.

Щодо заблокованих російських активів. Ми можемо говорити, що маємо політичну згоду завершити цю роботу на основі пропозицій, які ми представили у грудні, із фокусом уваги на нарахуваннях. На цей час йдеться про нарахування, про відсотковий прибуток, і я переконаний, що це буде завершено невдовзі, - заявив Боррель. Поширити

За словами головного європейського дипломата, рішення щодо використання російських активів буде відомо незабаром.

Що важливо розуміти, сума заморожених активів Росії в міжнародних банках становить майже 300 мільярдів євро. З них 200 мільярдів євро знаходиться у ЄС.