Майбутнє яких країн Європи залежить від України — пояснення економіста

На переконання головного економіста The Institute of International Finance Робіна Брукса, економічне зростання країн Східної Європи, а саме Чехії, Угорщини та Польщі, залежить від того, чи зможе Україна перемогти РФ.
Ситуація в Україні впливає на майбутнє Європи
Робін Брукс звертає увагу на те, що Східна Європа дуже зацікавлена в тому, щоб Росія зазнала поразки в Україні.
За його словами, для цього існує дуже багато причин, які безпосередньо пов'язані з безпекою та геополітикою. Однак також не можна забувати про економічні інтереси.
Що важливо розуміти, Робін Брукс регулярно продовжує підштовхувати міжнародну спільноту до посилення санкцій проти Росії.
Європа близька до конфіскації заморожених активів РФ
Як уже згадувалося раніше, нещодавно шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель офіційно підтвердив, що Брюссель близький до рішення щодо передачі російських активів.
Він також зазначив, станом на сьогодні тривають розгляди щодо ймовірних сценаріїв використання цих коштів на користь України.
За словами головного європейського дипломата, рішення щодо використання російських активів буде відомо незабаром.
Що важливо розуміти, сума заморожених активів Росії в міжнародних банках становить майже 300 мільярдів євро. З них 200 мільярдів євро знаходиться у ЄС.
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