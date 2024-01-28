Будущее каких стран Европы зависит от Украины — объяснение экономиста

По мнению главного экономиста The Institute of International Finance Робина Брукса, экономический рост стран Восточной Европы, а именно Чехии, Венгрии и Польши, зависит от того, сможет ли Украина победить РФ.
Ситуация в Украине влияет на будущее Европы
Робин Брукс обращает внимание на то, что Восточная Европа очень заинтересована в том, чтобы Россия потерпела поражение в Украине.
По его словам, для этого существует очень много причин, непосредственно связанных с безопасностью и геополитикой. Однако также нельзя забывать об экономических интересах.
Что важно понимать, Робин Брукс регулярно продолжает подталкивать международное сообщество к ужесточению санкций против России.
Европа близка к конфискации замороженных активов РФ
Как уже упоминалось ранее, недавно шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель официально подтвердил, что Брюссель близок к решению передачи российских активов.
Он также отметил, по состоянию на сегодняшний день продолжаются разбирательства относительно вероятных сценариев использования этих средств в пользу Украины.
По словам главного европейского дипломата, решение об использовании российских активов будет известно в ближайшее время.
Что важно понимать, сумма замороженных активов России в международных банках составляет около 300 миллиардов евро. Из них 200 млрд евро находится в ЕС.
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