Мальта-Україна. Де і коли дивитися відбірковий матч Євро-2024

17 жовтня збірна України зіграє проти Мальти у кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року.

Матч Україна-Мальта

Матч стартує 17 жовтня о 21:45 за київським часом у Та-Калі, Мальта.

Матч можна буде передивитися на місцевих телеканалах Суспільного і на платформі Megogo за передплатою.

Наразі Україна займає третє місце у групі з 10 очками, попереду Англія з 13 очками та Італія з 10. На чемпіонат Європи пройдуть дві найкращі команди групи.

Нагадаємо, що 14 жовтня збірна України перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0.

20 листопада Україна зіграє проти Італії.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — «Шахтар» Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — «Динамо» Київ), Олександр Сваток («Дніпро-1» Дніпро), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Богдан Михайліченко («Динамо» Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Віталій Буяльський («Динамо» Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Піхальонок («Дніпро-1» Дніпро), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Владислав Ванат («Динамо» Київ), Назарій Русин («Сандерленд», Англія).