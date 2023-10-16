Мальта-Украина. Где и когда смотреть отборочный матч Евро-2024

17 октября сборная Украины сыграет против Мальты в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Матч Украина-Мальта

Матч стартует 17 октября в 21:45 по киевскому времени в Та-Кале, Мальта.

Матч можно будет посмотреть на местных телеканалах Суспільного и на платформе Megogo по подписке.

Украина занимает третье место в группе с 10 очками, впереди Англия с 13 очками и Италия с 10. На чемпионат Европы пройдут две лучшие команды группы.

Напомним, 14 октября сборная Украины победила Северную Македонию со счетом 2:0.

20 ноября Украина сыграет против Италии.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризник («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба – «Динамо» Киев), Александр Сваток («Днепр-1» Днепр), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия ), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Виталий Буяльский («Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — «Шахтер» Донецк), Александр Пихаленок («Днепр-1» Днепр), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев), Назарий Русин (Сандерленд, Англия).