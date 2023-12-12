Масовану хакерську атаку на Monobank відбили — подробиці

Як повідомив співзасновник інтернет-банку Monobank Олег Гороховський, масовану кібер атаку на банківську установу було відбито.
Що відомо про масовану хакерську атаку на Monobank
До цього Гороховський повідомляв про масовану DDoS-атаку.
Що відомо про наслідки хакерської атаки на Kyivstar
В окремих громадах під час збою у роботі мобільного оператора "Київстар" перестали працювати системи оповіщення про повітряну тривогу.
Офіційний Telegram-канал про оперативну ситуацію в Бориспільській громаді повідомляє, що у громаді тимчасово не функціонує система оповіщення.
Харківська ОВА також попередила, що деякий час частина сирен системи оповіщення не буде працювати.
Громадян закликають користуватися офіційним мобільним додатком "Повітряна тривога".
Водночас , міська влада Києва повідомляє, що збій у роботі "Київстару" не впливає на систему оповіщення про повітряну тривогу у столиці.
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