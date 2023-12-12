Масовану хакерську атаку на Monobank відбили — подробиці

Як повідомив співзасновник інтернет-банку Monobank Олег Гороховський, масовану кібер атаку на банківську установу було відбито.

Що відомо про масовану хакерську атаку на Monobank

Відбили. Моно – броня, - зазначив Гороховський у Telegram. Поширити

До цього Гороховський повідомляв про масовану DDoS-атаку.

Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем, - зазначав співзасновник банку. Поширити

Що відомо про наслідки хакерської атаки на Kyivstar

В окремих громадах під час збою у роботі мобільного оператора "Київстар" перестали працювати системи оповіщення про повітряну тривогу.

Через збій в роботі оператора "Київстар" на території Сумської міської ТГ тимчасово не працюватиме система оповіщення. На час усунення спеціалістами мобільного оператора технічних несправностей, оповіщення громади під час повітряної тривоги здійснюватимуть працівники патрульної поліції та ДСНС. Також закликаємо відстежувати повідомлення про повітряні тривоги на офіційних інформаційних ресурсах, - зазначають представники Сумської МВА. Поширити

Офіційний Telegram-канал про оперативну ситуацію в Бориспільській громаді повідомляє, що у громаді тимчасово не функціонує система оповіщення.

На цей час інформування про повітряну тривогу здійснюватимуть екіпажі поліції через свої гучномовці. Також слідкуйте тут за повідомленнями та поширте цю інформацію, - йдеться у повідомленні. Поширити

Харківська ОВА також попередила, що деякий час частина сирен системи оповіщення не буде працювати.

Громадян закликають користуватися офіційним мобільним додатком "Повітряна тривога".

Водночас , міська влада Києва повідомляє, що збій у роботі "Київстару" не впливає на систему оповіщення про повітряну тривогу у столиці.