Массированную хакерскую атаку на Monobank отбили — подробности

Как сообщил соучредитель интернет-банка Monobank Олег Гороховский, массированная кибер атака на банковское учреждение была отбита.

Что известно о массированной хакерской атаке на Monobank

Отбили. Моно – броня, – отметил Гороховский в Telegram. Поделиться

До этого Гороховский сообщал о массированной DDoS-атаке.

Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (банки, сайт). Все под контролем, – отмечал соучредитель банка. Поделиться

Что известно о последствиях хакерской атаки на Kyivstar

В отдельных общинах во время сбоя мобильного оператора "Киевстар" перестали работать системы оповещения о воздушной тревоге.

Из-за сбоя в работе оператора "Киевстар" на территории Сумской городской ТГ временно не будет работать система оповещения. На время устранения специалистами мобильного оператора технических неисправностей уведомления общины во время воздушной тревоги будут осуществлять работники патрульной полиции и ГСЧС. Также призываем отслеживать сообщения о воздушных тревогах на официальных информационных ресурсах, отмечают представители Сумской МВА. Поделиться

Официальный Telegram-канал об оперативной ситуации в Бориспольском сообществе сообщает, что в общине временно не функционирует система оповещения.

В настоящее время информирование о воздушной тревоге будут осуществлять экипажи полиции через свои громкоговорители. Также следите за сообщениями и распространите эту информацию, - говорится в сообщении. Поделиться

Харьковская ОВА также предупредила, что часть сирен системы оповещения не будет работать.

Граждан призывают пользоваться официальным мобильным приложением "Воздушная тревога".

В то же время городские власти Киева сообщают, что сбой в работе "Киевстара" не влияет на систему оповещения о воздушной тревоге в столице.