Массированную хакерскую атаку на Monobank отбили — подробности

Как сообщил соучредитель интернет-банка Monobank Олег Гороховский, массированная кибер атака на банковское учреждение была отбита.
Что известно о массированной хакерской атаке на Monobank
До этого Гороховский сообщал о массированной DDoS-атаке.
Что известно о последствиях хакерской атаки на Kyivstar
В отдельных общинах во время сбоя мобильного оператора "Киевстар" перестали работать системы оповещения о воздушной тревоге.
Официальный Telegram-канал об оперативной ситуации в Бориспольском сообществе сообщает, что в общине временно не функционирует система оповещения.
Харьковская ОВА также предупредила, что часть сирен системы оповещения не будет работать.
Граждан призывают пользоваться официальным мобильным приложением "Воздушная тревога".
В то же время городские власти Киева сообщают, что сбой в работе "Киевстара" не влияет на систему оповещения о воздушной тревоге в столице.
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