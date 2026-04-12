Melovin зізнався, чому потрапив у психлікарню

Український співак Melovin уперше розкрив свій діагноз, через який вимушений приймати антидепресанти. Окрім того, він поділився спогодами про період свого перебування в психіатричній клініці.
Головні тези:
- Melovin святкує свій 29-й день народження.
- На цьому тлі він вирішив потішити фанатів новим довгоочікуваним інтерв'ю.
Melovin наважився на відверті зізнання
Український співак публічно підтвердив, що у нього генералізований тривожний розлад.
Він також вирішив не приховувати, що вже близько 6 місяців приймає антидепресанти, що дало можливість стабілізувати стан.
Окрім того, співак вирішив розповісти, як опинився у психіатричній лікарні.
Усіх подробиць про цей складний період свого життя артист вирішив не розкривати, однак додав, що спокійно ставиться навіть до таких випробовувань.
Більше по темі
