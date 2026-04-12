Melovin зізнався, чому потрапив у психлікарню

Український співак Melovin уперше розкрив свій діагноз, через який вимушений приймати антидепресанти. Окрім того, він поділився спогодами про період свого перебування в психіатричній клініці.

Melovin наважився на відверті зізнання

Український співак публічно підтвердив, що у нього генералізований тривожний розлад.

Тобто я часто можу… ось ці спітнілі долоні, панічні атаки… мені здається, що я вмираю, якийсь кінець світу, страх жахливий… неконтрольований страх, — поділився своїми проблемами артист. Поширити

Він також вирішив не приховувати, що вже близько 6 місяців приймає антидепресанти, що дало можливість стабілізувати стан.

Я більш стабільний, менш збудливий, більш спокійний. Мене це все не так виводить, — пояснив Melovin. Поширити

Окрім того, співак вирішив розповісти, як опинився у психіатричній лікарні.

Не хочу згадувати, просто, але було. Потрібно було трохи полежати, мені ставили крапельницю, щоб це було ефективніше, ніж прийом ліків… — зазначив він. Поширити

Усіх подробиць про цей складний період свого життя артист вирішив не розкривати, однак додав, що спокійно ставиться навіть до таких випробовувань.