Melovin признался, почему попал в психбольницу
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Читати українською
Источник:  online.ua

Украинский певец Melovin впервые раскрыл свой диагноз, из-за которого вынужден принимать антидепрессанты. Кроме того, он поделился воспоминаниями о периоде своего пребывания в психиатрической клинике.

Украинский певец публично подтвердил, что у него генерализованное тревожное расстройство.

То есть я часто могу… вот эти потные ладони, панические атаки… мне кажется, что я умираю, какой-то конец света, страх ужасный… неконтролируемый страх, — поделился своими проблемами артист.

Он также решил не скрывать, что уже около 6 месяцев принимает антидепрессанты, что позволило стабилизировать состояние.

Я более стабилен, менее возбудим, более спокоен. Меня это все не так выводит, — объяснил Melovin.

Кроме того, певец решил рассказать, как очутился в психбольнице.

Не хочу вспоминать просто, но было. Потребовалось немного полежать, мне ставили капельницу, чтобы это было эффективнее, чем прием лекарств… — отметил он.

Все подробности об этом сложном периоде своей жизни артист решил не раскрывать, однако добавил, что спокойно относится даже к таким испытаниям.

Ничего ужасного в этом нет, — считает Melovin.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?