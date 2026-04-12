Melovin признался, почему попал в психбольницу

Украинский певец Melovin впервые раскрыл свой диагноз, из-за которого вынужден принимать антидепрессанты. Кроме того, он поделился воспоминаниями о периоде своего пребывания в психиатрической клинике.

Melovin отважился на откровенные признания

Украинский певец публично подтвердил, что у него генерализованное тревожное расстройство.

То есть я часто могу… вот эти потные ладони, панические атаки… мне кажется, что я умираю, какой-то конец света, страх ужасный… неконтролируемый страх, — поделился своими проблемами артист. Поделиться

Он также решил не скрывать, что уже около 6 месяцев принимает антидепрессанты, что позволило стабилизировать состояние.

Я более стабилен, менее возбудим, более спокоен. Меня это все не так выводит, — объяснил Melovin. Поделиться

Кроме того, певец решил рассказать, как очутился в психбольнице.

Не хочу вспоминать просто, но было. Потребовалось немного полежать, мне ставили капельницу, чтобы это было эффективнее, чем прием лекарств… — отметил он. Поделиться

Все подробности об этом сложном периоде своей жизни артист решил не раскрывать, однако добавил, что спокойно относится даже к таким испытаниям.