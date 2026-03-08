Тина Кароль назвала самых ярких молодых звезд в шоу-бизнесе Украины
Тина Кароль назвала самых ярких молодых звезд в шоу-бизнесе Украины

Тина Кароль раскрыла своих фаворитов
Источник:  24 канал

По словам известной украинской певицы Тины Кароль, прямо сейчас на отечественной музыкальной сцене можно увидеть много талантливых артистов, однако есть те, кто засияли ярче всех.

Главные тезисы

  • Талантливые исполнители имеют уникальный шанс для развития благодаря соцсетям.
  • Тина решила дать дельный совет своим коллегам и будущим звездам.

По убеждению артистки, очень ярко сейчас сияют певец и музыкант Shumei (настоящее имя — Олег Шумей), а также исполнительница Klavdia Petrivna (настоящее имя — Соломия Опришко).

Их очень много, но такие, что через время останутся голоса и песни..., — сказала Кароль в эфире 1-го выпуска 5-го сезона шоу "Вопросы на Новом". — Те, что очень засияли.

Тина Кароль также добавила, что есть и те, которые пока только растут.

Звезда обратила внимание на то, что каждый день благодаря соцсетям у молодых талантов есть площадка для развития и самореализации.

Раньше нужно было реально стать в очередь и попасть к тебе на программу, — объяснила Кароль в разговоре с ведущей шоу Лесей Никитюк.

На этом фоне Тина решила обратиться к молодым и талантливым исполнителям:

Используйте свой шанс и никогда не думайте, что что-то невозможно, недостижимо.

