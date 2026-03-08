Тина Кароль назвала самых ярких молодых звезд в шоу-бизнесе Украины

По словам известной украинской певицы Тины Кароль, прямо сейчас на отечественной музыкальной сцене можно увидеть много талантливых артистов, однако есть те, кто засияли ярче всех.

Тина Кароль раскрыла своих фаворитов

По убеждению артистки, очень ярко сейчас сияют певец и музыкант Shumei (настоящее имя — Олег Шумей), а также исполнительница Klavdia Petrivna (настоящее имя — Соломия Опришко).

Их очень много, но такие, что через время останутся голоса и песни..., — сказала Кароль в эфире 1-го выпуска 5-го сезона шоу "Вопросы на Новом". — Те, что очень засияли. Поделиться

Тина Кароль также добавила, что есть и те, которые пока только растут.

Звезда обратила внимание на то, что каждый день благодаря соцсетям у молодых талантов есть площадка для развития и самореализации.

Раньше нужно было реально стать в очередь и попасть к тебе на программу, — объяснила Кароль в разговоре с ведущей шоу Лесей Никитюк. Поделиться

На этом фоне Тина решила обратиться к молодым и талантливым исполнителям: