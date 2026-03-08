Тина Кароль назвала самых ярких молодых звезд в шоу-бизнесе Украины

По словам известной украинской певицы Тины Кароль, прямо сейчас на отечественной музыкальной сцене можно увидеть много талантливых артистов, однако есть те, кто засияли ярче всех.
Главные тезисы
- Талантливые исполнители имеют уникальный шанс для развития благодаря соцсетям.
- Тина решила дать дельный совет своим коллегам и будущим звездам.
Тина Кароль раскрыла своих фаворитов
По убеждению артистки, очень ярко сейчас сияют певец и музыкант Shumei (настоящее имя — Олег Шумей), а также исполнительница Klavdia Petrivna (настоящее имя — Соломия Опришко).
Тина Кароль также добавила, что есть и те, которые пока только растут.
Звезда обратила внимание на то, что каждый день благодаря соцсетям у молодых талантов есть площадка для развития и самореализации.
На этом фоне Тина решила обратиться к молодым и талантливым исполнителям:
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-