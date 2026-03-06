Могилевская призналась, кто не пускал Тину Кароль в шоу-бизнес

По словам известной певицы и продюсерки Натальи Могилевской, украинские зрители могли никогда не узнать о таланте Тины Кароль, поскольку его с самого начала не разглядел Игорь Кондратюк.

Кондратюк не понимал, что перед ним будущая звезда

В первом выпуске сезона шоу "Є питання на Новому" Наталья Могилевская вспомнила, как в украинский шоубизнес смогла прорваться Тина Кароль.

Продюсер рассказала, что юная артистка сначала пыталась прийти на "Шанс".

Наталья обращает внимание на то, что именно Игорь Кондратюк трижды не пропустил ее через "Караоке на Майдане".

Я его чуть не убила, когда увидела ее на этом... и мне кто-то говорит: "Да это девочка трижды на "Караоке на Майдане" пыталась". Я думала, что я просто его (Кондратюка – ред.) перегрызу. Я говорю: "Ты что? Как ты мог не увидеть такую девочку?” – вспоминает Могилевская. Поделиться

Артистка отметила, что на ее глазах происходило становление целой музыкальной эпохи.