Могилевская призналась, кто не пускал Тину Кароль в шоу-бизнес

По словам известной певицы и продюсерки Натальи Могилевской, украинские зрители могли никогда не узнать о таланте Тины Кароль, поскольку его с самого начала не разглядел Игорь Кондратюк.
Главные тезисы
- Игорь Кондратюк трижды подряд говорил "нет" Тине Кароль.
- Однако даже это не остановило юную певицу, которая верила в свои силы.
Кондратюк не понимал, что перед ним будущая звезда
В первом выпуске сезона шоу "Є питання на Новому" Наталья Могилевская вспомнила, как в украинский шоубизнес смогла прорваться Тина Кароль.
Продюсер рассказала, что юная артистка сначала пыталась прийти на "Шанс".
Наталья обращает внимание на то, что именно Игорь Кондратюк трижды не пропустил ее через "Караоке на Майдане".
Артистка отметила, что на ее глазах происходило становление целой музыкальной эпохи.
