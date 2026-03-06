Могилевська зізналася, хто не пускав Тіну Кароль у шоубізнес

За словмаи відомої співачки і продюсерки Наталії Могилевської, українські глядачі могли ніколи не дізнатися про талант Тіни Кароль, оскільки його з самого початку не розгледів Ігор Кондратюк.
Кондратюк не розумів, що перед ним майбутня зірка
У першому випуску сезону шоу "єПитання на Новому" Наталія Могилевська згадала, як в український шоубізнес змогла прорватися Тіна Кароль.
Продюсерка розповіла, що юна артистка спочатку намагалася прийти на "Шанс".
Наталя звертає увагу на те, що саме Ігор Кондратюк тричі не пропустив її через "Караоке на Майдані".
Артистка також зазначила, що на її очах відбувалося становлення цілої музичної епохи.
