Могилевська зізналася, хто не пускав Тіну Кароль у шоубізнес
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Могилевська зізналася, хто не пускав Тіну Кароль у шоубізнес

Тіна Кароль
Джерело:  Новий канал

За словмаи відомої співачки і продюсерки Наталії Могилевської, українські глядачі могли ніколи не дізнатися про талант Тіни Кароль, оскільки його з самого початку не розгледів Ігор Кондратюк.

Головні тези:

  • Ігор Кондратюк тричі поспіль казав “ні” Тіні Кароль.
  • Однак навіть це не зупинило юну співачку, яка вірили в свої сили.

Кондратюк не розумів, що перед ним майбутня зірка

У першому випуску сезону шоу "єПитання на Новому" Наталія Могилевська згадала, як в український шоубізнес змогла прорватися Тіна Кароль.

Продюсерка розповіла, що юна артистка спочатку намагалася прийти на "Шанс".

Наталя звертає увагу на те, що саме Ігор Кондратюк тричі не пропустив її через "Караоке на Майдані".

Я його мало не вбила, коли побачила її на цьому... і мені хтось каже: "Так це дівчинка тричі на "Караоке на Майдані" намагалася". Я думала, що я просто його (Кондратюка — ред.) перегризу. Я кажу: "Ти що? Як ти міг не побачити таку дівчинку? — згадує тут історію Могилевська.

Артистка також зазначила, що на її очах відбувалося становлення цілої музичної епохи.

Зараз знову буду плакати. Просто. Я жила в родині Рибчинського. Це — геній. Я знаю Ніну Матвієнко дуже близько, і мій дід був викладачем української мови для Рибчинського, для Ніни, — розчулилася Могилевська.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Тіна Кароль оцінила шанс на стосунки з 20-річним хлопцем — відео
Кароль відповідає на питання фанатів
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Який красивий". Тіна Кароль показала свого дорослого сина
Тіна Кароль
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Вона ж хижак". Тополя зізнався, чи спілкувався з Тіною Кароль після різкої заяви
Тополя не вважає, що образив Кароль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?