Могилевська зізналася, хто не пускав Тіну Кароль у шоубізнес

За словмаи відомої співачки і продюсерки Наталії Могилевської, українські глядачі могли ніколи не дізнатися про талант Тіни Кароль, оскільки його з самого початку не розгледів Ігор Кондратюк.

Кондратюк не розумів, що перед ним майбутня зірка

У першому випуску сезону шоу "єПитання на Новому" Наталія Могилевська згадала, як в український шоубізнес змогла прорватися Тіна Кароль.

Продюсерка розповіла, що юна артистка спочатку намагалася прийти на "Шанс".

Наталя звертає увагу на те, що саме Ігор Кондратюк тричі не пропустив її через "Караоке на Майдані".

Я його мало не вбила, коли побачила її на цьому... і мені хтось каже: "Так це дівчинка тричі на "Караоке на Майдані" намагалася". Я думала, що я просто його (Кондратюка — ред.) перегризу. Я кажу: "Ти що? Як ти міг не побачити таку дівчинку? — згадує тут історію Могилевська. Поширити

Артистка також зазначила, що на її очах відбувалося становлення цілої музичної епохи.