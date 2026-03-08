Тіна Кароль назвала найяскравіших молодих зірок в шоубізнесі України

За словами відомої української співачки Тіни Кароль, просто зараз на вітчизняній музичній сцені можна побачити багато талановитих артистів, однак є ті, хто засяяли найяскравіше.

Тіна Кароль розкрила своїх фаворитів

На переконання артистки, дуже яскраво зараз сяють співак і музикант Shumei (справжнє ім'я — Олег Шумей), а також виконавиця Klavdia Petrivna (справжнє ім'я — Соломія Опришко).

"Їх дуже багато, але такі, що крізь час залишаться голоси і пісні..., — сказала Кароль в ефірі 1-го випуску 5-го сезону шоу "єПитання на Новому". — Ті, що дуже засяяли". Поширити

Тіна Кароль також додала, що є й ті, які поки що тільки ростуть.

Зірка звернула увагу на те, що кожний день завдяки соцмережам у молодих талантів є майданчик для розвитку та самореалізації.

Раніше потрібно було реально стати в чергу і потрапити ось до тебе на програму, — пояснила Кароль у розмові з ведучою шоу Лесею Нікітюк. Поширити

На цьому тлі Тіна вирішила звернутися до молодих і талановитих виконавців: