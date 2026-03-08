Тіна Кароль назвала найяскравіших молодих зірок в шоубізнесі України

За словами відомої української співачки Тіни Кароль, просто зараз на вітчизняній музичній сцені можна побачити багато талановитих артистів, однак є ті, хто засяяли найяскравіше.
Головні тези:
- Талановиті виконавці мають унікальний шанс для розвитку завдяки соцмережам.
- Тіна вирішила дати слушну пораду своїм колегам та майбутнім зіркам.
Тіна Кароль розкрила своїх фаворитів
На переконання артистки, дуже яскраво зараз сяють співак і музикант Shumei (справжнє ім'я — Олег Шумей), а також виконавиця Klavdia Petrivna (справжнє ім'я — Соломія Опришко).
Тіна Кароль також додала, що є й ті, які поки що тільки ростуть.
Зірка звернула увагу на те, що кожний день завдяки соцмережам у молодих талантів є майданчик для розвитку та самореалізації.
На цьому тлі Тіна вирішила звернутися до молодих і талановитих виконавців:
