Метеорологи б'ють на сполох через наближення пекельної спеки

Як зазначають метеорологи, уже незабаром довготривала хвиля аномальної спеки накриє країни Далекого та Близького Сходу. Подекуди температура сягне аж +48°.
Головні тези:
- Пекельна спека суттєво ускладнить повсякденне життя та роботу людей.
- Кількість спекотних днів у Європі також буде зростати.
Аномальна спека в 2026 році — до чого готуватися
Як повідомляє planeta.pl, в країнах Далекого Сходу вже фіксують різкий ріст температури.
Що важливо розуміти, напередодні старту сезону мусонів температура там продовжить зростати.
За словами фахівців, згодом розпечені повітряні маси візьмуть курс на Близький Схід.
Метеорологи звертають увагу на те, що в Індії стовпчики термометрів вже піднімалися до +47 градусів. Це означає, що незабаром пекельна спека накриє і сусідні регіони.
У зоні ризику вже знаходяться Іран, Кувейт, Катар, ОАЕ, Оман і частина Саудівської Аравії.
За словами синоптиків, Європі до таких аномальних температур ще дуже далеко. Попри це, кількість спекотних днів все ж буде зростати.
