Метеорологи бьют тревогу из-за приближения адской жары
Категория
Мир
Дата публикации

Метеорологи бьют тревогу из-за приближения адской жары

жара
Читати українською
Источник:  online.ua

Как отмечают метеорологи, уже в скором времени длительная волна аномальной жары накроет страны Дальнего и Ближнего Востока. Кое-где температура достигнет +48°.

Главные тезисы

  • Адская жара существенно усложнит повседневную жизнь и работу людей.
  • Количество жарких дней в Европе также будет расти.

Аномальная жара в 2026 году — к чему готовиться

Как сообщает planeta.pl, в странах Дальнего Востока уже фиксируют резкий рост температуры.

Что важно понимать, в преддверии старта сезона муссонов температура там продолжит расти.

По словам специалистов, впоследствии раскаленные воздушные массы примут курс на Ближний Восток.

Метеорологи обращают внимание на то, что в Индии столбики термометров уже поднимались до +47 градусов. Это означает, что в скором времени адская жара накроет и соседние регионы.

В зоне риска уже находятся Иран, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман и часть Саудовской Аравии.

Во многих районах температура воздуха может превышать +40…+48 градусов даже в тени. Под прямыми солнечными лучами будет еще жарче. Ночью ощутимого облегчения также не ожидается — температура будет нередко оставаться на уровне +25…+30 градусов.

По словам синоптиков, Европе до таких аномальных температур еще очень далеко. Тем не менее, количество жарких дней все же будет расти.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Гравитационная дыра" под Антарктидой изменила климат Земли миллионы лет назад
Антарктида
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Супер Эль-Ниньо". Климатическая аномалия в Тихом океане повлияет на весь мир
"Супер Эль-Ниньо".

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?