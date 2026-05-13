Метеорологи бьют тревогу из-за приближения адской жары

Как отмечают метеорологи, уже в скором времени длительная волна аномальной жары накроет страны Дальнего и Ближнего Востока. Кое-где температура достигнет +48°.
Главные тезисы
- Адская жара существенно усложнит повседневную жизнь и работу людей.
- Количество жарких дней в Европе также будет расти.
Аномальная жара в 2026 году — к чему готовиться
Как сообщает planeta.pl, в странах Дальнего Востока уже фиксируют резкий рост температуры.
Что важно понимать, в преддверии старта сезона муссонов температура там продолжит расти.
По словам специалистов, впоследствии раскаленные воздушные массы примут курс на Ближний Восток.
Метеорологи обращают внимание на то, что в Индии столбики термометров уже поднимались до +47 градусов. Это означает, что в скором времени адская жара накроет и соседние регионы.
В зоне риска уже находятся Иран, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман и часть Саудовской Аравии.
По словам синоптиков, Европе до таких аномальных температур еще очень далеко. Тем не менее, количество жарких дней все же будет расти.
