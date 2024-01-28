Ми претендуватимемо на Закарпаття. В Угорщині розмріялися про поразку України
Категорія
Світ
Дата публікації

Ми претендуватимемо на Закарпаття. В Угорщині розмріялися про поразку України

Ласло Тороцкоі
Джерело:  Index

За словами очільника угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкоі, його політична сила буде претендувати на українське Закарпаття у разі поразки України у війни з  Росією.

Угорські політики продовжують виправдовувати вторгнення Росії в Україну

Під час свого виступу на річній партійній конференції у Будапешті 27 січня Тороцкоі почав цинічно брехати на те, що тиск "міжнародних фінансистів" став головною причиною війни в Україні.

Окрім того, він запевнив, що російсько-українська війна "зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно".

Скандальний політик продовжує активно поширювати фейки про те, "Україну купив BlackRock", найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів.

За словами Ласло Тороцкої, його політична сила нібито виступає за припинення конфлікту в Україні: негайне припинення вогню, мир і врегулювання шляхом переговорів.

В Угорщині уже зазіхають на українське Закарпаття

Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank також цинічно пригрозив: якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, то його політична сила претендуватиме на Закарпаття.

Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія, — сказав Ласло Тороцкоі.

Що важливо розуміти, рік тому скандальний політик заявляв про необхідність запобігти початку нової світової війни, а також про те, що Україна була продана іноземним інвесторам.

Окрім того, він протестував проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, оскільки вважав, що їхній вступ збільшить шанси на війну з Росією.

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