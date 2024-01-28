По словам главы венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкой, его политическая сила будет претендовать на украинское Закарпатье в случае поражения Украины в войне с Россией.
Венгерские политики продолжают оправдывать вторжение России в Украину
Во время своего выступления на годовой партийной конференции в Будапеште 27 января Тороцкой начал цинично лгать, что давление "международных финансистов" стало главной причиной войны в Украине.
Кроме того, он заверил, что российско-украинская война "разрушит Европу и отправит экономику континента ко дну".
Скандальный политик продолжает активно распространять фейки о том, "Украину купил BlackRock", крупнейший в мире инвестиционный фонд, располагающий более 10 триллионов долларов.
По словам Ласло Тороцкой, его политическая сила якобы выступает за прекращение конфликта в Украине: немедленное прекращение огня, мир и урегулирование путем переговоров.
В Венгрии уже посягают на украинское Закарпатье
Лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank также цинично пригрозил: если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, то его политическая сила будет претендовать на Закарпатье.
Что важно понимать, год назад скандальный политик заявлял о необходимости предотвратить начало новой мировой войны, а также о том, что Украина была продана иностранным инвесторам.
Кроме того, он протестовал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку считал, что их вступление увеличит шансы на войну с Россией.
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