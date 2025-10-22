Microsoft припустилася серйозної помилки — що вирішила компанія

Компанія Microsoft представила позапланове оновлення Windows 11. Головна його ціль — усунути серйозну помилку, яка виникла після жовтневого апдейту. Через збій користувачі не могли використовувати USB-мишку та клавіатуру у середовищі відновлення Windows (WinRE).

Microsoft вдалася до екстрених дій

Проблеми, з якими стикнулися користувачі Windows, унеможливлювали скидання системи до заводських налаштувань або відновлення після збоїв.

Оновлення під номером KB5070773 має на меті відновити роботу периферійних пристроїв у WinRE.

Ним уже можуть скористатися користувачі Windows 11 версій 24H2 та 25H2.

Microsoft звертає увагу на те, що випустила патч поза звичним графіком через критичність помилки, оскільки WinRE використовується для відновлення системи після серйозних збоїв або кібератак.

Що важливо розуміти, у більшості випадків не випускає оновлень поза чергою, якщо це не пов'язано з уразливостями безпеки.

Останнього разу ідентичний випадок стався у червні 2025 року, коли травневе оновлення безпеки спричинило помилку запуску ПК після входу до режиму відновлення.