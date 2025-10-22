Microsoft допустила серьезную ошибку — что решила компания
Категория
Технологии
Дата публикации

Microsoft допустила серьезную ошибку — что решила компания

Microsoft прибегла к экстренным действиям
Читати українською
Источник:  online.ua

Компания Microsoft представила внеплановое обновление Windows 11. Главная его цель – устранить серьезную ошибку, возникшую после октябрьского апдейта. Из-за сбоя пользователи не могли использовать USB-мышку и клавиатуру в среде восстановления Windows (WinRE).

Главные тезисы

  • Фактически произошел новый критический сбой системного обновления.
  • Обновление под номером KB5070773 уже доступно для пользователей Windows 11 версий 24H2 и 25H2.

Microsoft прибегла к экстренным действиям

Проблемы, с которыми столкнулись пользователи Windows, делали невозможным сброс системы до заводских настроек или восстановление после сбоев.

Обновление под номером KB5070773 — восстановить работу периферийных устройств в WinRE.

Им уже могут воспользоваться пользователи Windows 11 версии 24H2 и 25H2.

Microsoft обращает внимание на то, что выпустила патч вне обычного графика из-за критичности ошибки, поскольку WinRE используется для восстановления системы после серьезных сбоев или кибератак.

Что важно понимать, компания в большинстве случаев не выпускает обновлений вне очереди, если это не связано с уязвимостями безопасности.

В последний раз идентичный случай произошел в июне 2025 года, когда майское обновление безопасности привело к ошибке запуска ПК после входа в режим восстановления.

Обновление автоматически устанавливается через Windows Update, но пользователи также могут загрузить его вручную из каталога Microsoft Update. Компания советует не откладывать инсталляцию во избежание возможных проблем с восстановлением системы.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Microsoft представил интегрированную модель ИИ Magma — чем она уникальна
ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Microsoft "пугает" пользователей Windows 10 — видео
Что не так с Windows 10
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Какие профессии вскоре могут исчезнуть — прогноз Microsoft
Рейтинг профессий, которые могут исчезнуть из-за ИИ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?