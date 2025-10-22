Microsoft допустила серьезную ошибку — что решила компания

Компания Microsoft представила внеплановое обновление Windows 11. Главная его цель – устранить серьезную ошибку, возникшую после октябрьского апдейта. Из-за сбоя пользователи не могли использовать USB-мышку и клавиатуру в среде восстановления Windows (WinRE).

Microsoft прибегла к экстренным действиям

Проблемы, с которыми столкнулись пользователи Windows, делали невозможным сброс системы до заводских настроек или восстановление после сбоев.

Обновление под номером KB5070773 — восстановить работу периферийных устройств в WinRE.

Им уже могут воспользоваться пользователи Windows 11 версии 24H2 и 25H2.

Microsoft обращает внимание на то, что выпустила патч вне обычного графика из-за критичности ошибки, поскольку WinRE используется для восстановления системы после серьезных сбоев или кибератак.

Что важно понимать, компания в большинстве случаев не выпускает обновлений вне очереди, если это не связано с уязвимостями безопасности.

В последний раз идентичный случай произошел в июне 2025 года, когда майское обновление безопасности привело к ошибке запуска ПК после входа в режим восстановления.