Microsoft "пугает" пользователей Windows 10 — видео

Корпорация Microsoft продолжает делать все возможное, чтобы убедить своих пользователей Windows 10 обновиться до Windows 11 или приобрести новый компьютер, который будет совместим с новейшей версией операционной системы.
Главные тезисы
- Microsoft планирует прекратить поддержку Windows 10 с 14 октября 2025 года.
- Многие пользователи категорически выступают против этого решения.
Что не так с Windows 10
Неожиданно для всех команда Microsoft опубликовала лаконичный ролик, в котором еще раз напомнила — уже с 14 октября 2025 года Windows 10 больше не будет получать никаких обновлений.
Кроме того, компания традиционно призвала перейти на 11-ку, чтобы "минимизировать риски", а также раскрыла отдельные преимущества использования этой ОС.
Однако ключевая проблема заключается в том, что большинство пользователей не видят смысла в переходе на Windows 11.
Все дело в том, что "десятка" получилась весьма удачной и хорошо оптимизированной под любое железо, а 11-ка не имеет каких-либо очевидных преимуществ.
Кроме того, люди интересуются у команды Microsoft, что делать пользователям, устройства которых не поддерживают Windows 11, если нет денег на приобретение нового ПК.
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