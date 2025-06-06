Microsoft "пугает" пользователей Windows 10 — видео

Корпорация Microsoft продолжает делать все возможное, чтобы убедить своих пользователей Windows 10 обновиться до Windows 11 или приобрести новый компьютер, который будет совместим с новейшей версией операционной системы.

Что не так с Windows 10

Неожиданно для всех команда Microsoft опубликовала лаконичный ролик, в котором еще раз напомнила — уже с 14 октября 2025 года Windows 10 больше не будет получать никаких обновлений.

Кроме того, компания традиционно призвала перейти на 11-ку, чтобы "минимизировать риски", а также раскрыла отдельные преимущества использования этой ОС.

Однако ключевая проблема заключается в том, что большинство пользователей не видят смысла в переходе на Windows 11.

Все дело в том, что "десятка" получилась весьма удачной и хорошо оптимизированной под любое железо, а 11-ка не имеет каких-либо очевидных преимуществ.

Использовать прекращение поддержки старой операционной системы как аргумент в пользу перехода на новую — это настоящее безумие, — посетовал один из пользователей. Поделиться

Кроме того, люди интересуются у команды Microsoft, что делать пользователям, устройства которых не поддерживают Windows 11, если нет денег на приобретение нового ПК.