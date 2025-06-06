Microsoft "лякає" користувачів Windows 10 — відео

Корпорація Microsoft продовжує робити все можливе, щоб переконати своїх користувачів Windows 10 оновитися до Windows 11 або придбати новий комп'ютер, який буде сумісним з новітньою версією операційної системи.

Що не так з Windows 10

Неочікувано для всіх команда Microsoft опублікувала лаконічний ролик, в якому вкотре нагадала — вже з 14 жовтня 2025 року Windows 10 більше не отримуватиме жодних оновлень.

Окрім того, компанія традиційно закликала перейти на 11-ку, щоб "мінімізувати ризики", а також розкрила окремі переваги використання цієї ОС.

Однак ключова проблема полягає в тому, що більшість користувачів не бачать сенсу у переході на Windows 11.

Вся річ у тім, що "десятка" вийшла вельми вдалою і добре оптимізованою під будь-яке залізо, а 11-ка не має якихось очевидних переваг.

Використовувати припинення підтримки старої операційної системи як аргумент на користь переходу на нову — це справжнє безумство, — поскаржився один з користувачів. Поширити

Окрім того, люди цікавляться у команди Microsoft, що робити користувачам, пристрої яких не підтримують Windows 11, якщо немає грошей на придбання нового ПК.