Какие профессии вскоре могут исчезнуть — прогноз Microsoft
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Технологии
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Какие профессии вскоре могут исчезнуть — прогноз Microsoft

Рейтинг профессий, которые могут исчезнуть из-за ИИ
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Источник:  online.ua

Искусственный интеллект стремительно меняет мир и влияет на развитие человечества. Однако проблема заключается в том, что именно ИИ может оставить без работы огромное количество людей.

Главные тезисы

  • Представители многих интеллектуальных профессий оказались в зоне риска.
  • Люди, выполняющие физическую работу, пока могут не волноваться.

Рейтинг профессий, которые могут исчезнуть из-за ИИ

Новое масштабное исследование было проведено аналитиками Microsoft Research.

С этой целью они использовали "200 000 анонимизированных разговоров между пользователями и Microsoft Copilot".

Таким образом, удалось рассчитать "оценку применимости ИИ" для каждой профессии.

Итак, в зоне риска оказались представители следующих профессий:

  1. Переводчики и интерпретаторы

  2. Историки

  3. Бортпроводники и сопровождающие туристов

  4. Торговые представители в сфере услуг

  5. Авторы и писатели

  6. Работники службы поддержки клиентов

  7. Программисты CNC-станков

  8. Телефонные операторы

  9. Билетные кассиры, железнодорожные/авиационные работники

  10. Радиоведущие и дикторы

  11. Брокерские клерки

  12. Курсы домашнего хозяйства и фермерства

  13. Продавцы телемагазинов

  14. Консьержи

  15. Политологи/политические аналитики

  16. Аналитики новостей, журналисты, репортеры

  17. Математики

  18. Технические писатели

  19. Корректоры и верстальщики текста

  20. Сопровождающий обслуживающий персонал

  21. Редакторы

  22. Преподаватели бизнес-дисциплин в ВУЗах

  23. Специалисты по PR

  24. Демонстраторы и промоутеры продуктов

  25. Агенты по рекламе

  26. Менеджеры по открытию новых счетов

  27. Статистические помощники

  28. Менеджеры аренды и проката

  29. Data Scientists

  30. Персональные финансовые консультанты

  31. Архивариусы

  32. Экономические преподаватели уровня вузов

  33. Веб-разработчики

  34. Аналитики управления

  35. Географы

  36. Моделировщики

  37. Аналитики рынка

  38. Сотрудники экстренных служб (операторы)

  39. Операторы коммутаторов

  40. Преподаватели библиотечного дела уровня вуза

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