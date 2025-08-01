Какие профессии вскоре могут исчезнуть — прогноз Microsoft

Искусственный интеллект стремительно меняет мир и влияет на развитие человечества. Однако проблема заключается в том, что именно ИИ может оставить без работы огромное количество людей.
Главные тезисы
- Представители многих интеллектуальных профессий оказались в зоне риска.
- Люди, выполняющие физическую работу, пока могут не волноваться.
Рейтинг профессий, которые могут исчезнуть из-за ИИ
Новое масштабное исследование было проведено аналитиками Microsoft Research.
С этой целью они использовали "200 000 анонимизированных разговоров между пользователями и Microsoft Copilot".
Таким образом, удалось рассчитать "оценку применимости ИИ" для каждой профессии.
Итак, в зоне риска оказались представители следующих профессий:
Переводчики и интерпретаторы
Историки
Бортпроводники и сопровождающие туристов
Торговые представители в сфере услуг
Авторы и писатели
Работники службы поддержки клиентов
Программисты CNC-станков
Телефонные операторы
Билетные кассиры, железнодорожные/авиационные работники
Радиоведущие и дикторы
Брокерские клерки
Курсы домашнего хозяйства и фермерства
Продавцы телемагазинов
Консьержи
Политологи/политические аналитики
Аналитики новостей, журналисты, репортеры
Математики
Технические писатели
Корректоры и верстальщики текста
Сопровождающий обслуживающий персонал
Редакторы
Преподаватели бизнес-дисциплин в ВУЗах
Специалисты по PR
Демонстраторы и промоутеры продуктов
Агенты по рекламе
Менеджеры по открытию новых счетов
Статистические помощники
Менеджеры аренды и проката
Data Scientists
Персональные финансовые консультанты
Архивариусы
Экономические преподаватели уровня вузов
Веб-разработчики
Аналитики управления
Географы
Моделировщики
Аналитики рынка
Сотрудники экстренных служб (операторы)
Операторы коммутаторов
Преподаватели библиотечного дела уровня вуза
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