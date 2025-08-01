Які професії незабаром можуть зникнути — прогноз Microsoft

Штучний інтелект стрімко змінює світ та впливає на розвиток людства. Однак проблема полягає в тому, що саме ШІ може залишити без роботи величезну кількість людей.
Головні тези:
- Представники багатьох інтелектуальних професій опинилися у зоні ризику.
- Люди, які виконують фізичну роботу, поки можуть не хвилюватися.
Рейтинг професій, які можуть зникнути через ШІ
Нове масштабне дослідження провели аналітики Microsoft Research.
З цією метою вони використали "200 тисяч анонімізованих розмов між користувачами та Microsoft Copilot".
Таким чином вдалося розрахувати "оцінку застосовності ШІ" для кожної професії.
Тож, у зоні ризику опинилася представники таких професій:
Перекладачі та інтерпретатори
Історики
Бортпровідники і супроводжуючі туристів
Торгові представники у сфері послуг
Автори та письменники
Працівники служби підтримки клієнтів
Програмісти CNC-верстатів
Телефонні оператори
Квиткові касири, залізничні/авіаційні працівники
Радіо-ведучі та диктори
Брокерські клерки
Курси домашнього господарства та фермерства
Продавці телемагазинів
Консьєржі
Політологи/політичні аналітики
Аналітики новин, журналісти, репортери
Математики
Технічні письменники
Коректори та верстальники тексту
Супроводжувальний обслуговуючий персонал
Редактори
Викладачі бізнес-дисциплін у ВНЗ
Фахівці з PR
Демонстратори та промоутери продуктів
Агенти з реклами
Менеджери з відкриття нових рахунків
Статистичні помічники
Менеджери оренди та прокату
Data Scientists
Персональні фінансові консультанти
Архіваріуси
Економічні викладачі рівня ВНЗ
Веб-розробники
Аналітики управління
Географи
Моделювальники
Аналітики ринку
Співробітники екстрених служб (оператори)
Оператори комутаторів
Викладачі бібліотечної справи рівня ВНЗ
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-