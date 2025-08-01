Які професії незабаром можуть зникнути — прогноз Microsoft
Категорія
Технології
Дата публікації

Які професії незабаром можуть зникнути — прогноз Microsoft

Рейтинг професій, які можуть зникнути через ШІ
Джерело:  online.ua

Штучний інтелект стрімко змінює світ та впливає на розвиток людства. Однак проблема полягає в тому, що саме ШІ може залишити без роботи величезну кількість людей.

Головні тези:

  • Представники багатьох інтелектуальних професій опинилися у зоні ризику.
  • Люди, які виконують фізичну роботу, поки можуть не хвилюватися.

Рейтинг професій, які можуть зникнути через ШІ

Нове масштабне дослідження провели аналітики Microsoft Research.

З цією метою вони використали "200 тисяч анонімізованих розмов між користувачами та Microsoft Copilot".

Таким чином вдалося розрахувати "оцінку застосовності ШІ" для кожної професії.

Тож, у зоні ризику опинилася представники таких професій:

  1. Перекладачі та інтерпретатори

  2. Історики

  3. Бортпровідники і супроводжуючі туристів

  4. Торгові представники у сфері послуг

  5. Автори та письменники

  6. Працівники служби підтримки клієнтів

  7. Програмісти CNC-верстатів

  8. Телефонні оператори

  9. Квиткові касири, залізничні/авіаційні працівники

  10. Радіо-ведучі та диктори

  11. Брокерські клерки

  12. Курси домашнього господарства та фермерства

  13. Продавці телемагазинів

  14. Консьєржі

  15. Політологи/політичні аналітики

  16. Аналітики новин, журналісти, репортери

  17. Математики

  18. Технічні письменники

  19. Коректори та верстальники тексту

  20. Супроводжувальний обслуговуючий персонал

  21. Редактори

  22. Викладачі бізнес-дисциплін у ВНЗ

  23. Фахівці з PR

  24. Демонстратори та промоутери продуктів

  25. Агенти з реклами

  26. Менеджери з відкриття нових рахунків

  27. Статистичні помічники

  28. Менеджери оренди та прокату

  29. Data Scientists

  30. Персональні фінансові консультанти

  31. Архіваріуси

  32. Економічні викладачі рівня ВНЗ

  33. Веб-розробники

  34. Аналітики управління

  35. Географи

  36. Моделювальники

  37. Аналітики ринку

  38. Співробітники екстрених служб (оператори)

  39. Оператори комутаторів

  40. Викладачі бібліотечної справи рівня ВНЗ

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Штучного інтелекту не існує". Американський бізнесмен шокував світ новою заявою
Що не так зі штучним інтелектом
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект стає все більш схильним до "галюцинацій"
Що не так з окремими моделями ШІ
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти розкрили феномен закоханості людей у штучний інтелект
Як ШІ закохує у себе людей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?