Мінфін США тимчасово виключив з-під санкцій дочірні підприємства "Роснефти" у Німеччині
Категорія
Економіка
Дата публікації

Мінфін США тимчасово виключив з-під санкцій дочірні підприємства "Роснефти" у Німеччині

Мінфін США
США

Після запровадження санкцій США проти російської корпорації «Роснефть» цього місяця американський Мінфін у середу видав офіційну ліцензію, яка дозволяє проведення операцій з її дочірніми підприємствами в Німеччині ще на пів року.

Головні тези:

  • Мінфін США надав ліцензію на проведення операцій дочірнім підприємствам «Роснефти» в Німеччині на пів року.
  • Рішення було ухвалене після запровадження санкцій проти російської компанії «Роснефть».
  • Ліцензія дозволяє здійснювати операції, які були заборонені положеннями про санкції щодо дочірніх підприємств.

Дочірні підприємства “Роснефти” у Німеччині виключені з-під санкцій США

Текст ліцензії оприлюднений на офіційному сайті Мінфіну США.

Усі операції, заборонені положеннями про санкції у звʼязку зі шкідливою іноземною діяльністю росіян, що стосуються Rosneft Deutschland, RN Refining & Marketing, або будь-якої організації, в якій ці компанії володіють прямо чи опосередковано, індивідуально або в сукупності, часткою 50% і більше, дозволені до 12:01 ранку за східним часом 29 квітня 2026 року.

Таким чином Мінфін США задовольнив прохання Німеччини скасувати санкції проти німецьких підприємств «Роснефти», яка запевнила, що вони не перебувають під контролем РФ.

Раніше Вашингтон встановив шестимісячний термін для Берліна на розв'язання питання щодо активів російської нафтової компанії «Роснефть».

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Лукойл" та "Роснефть". Британія розширила санкційний список проти Росії
Уряд Великої Британії
Британія
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Санкції Заходу та "економіка війни" руйнують російський бізнес
Центр протидії дезінформації
економіка
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США ввели санкції проти енергетичного сектора Росії — хто у списках
Мінфін США
Роснефть

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?