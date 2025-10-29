Мінфін США тимчасово виключив з-під санкцій дочірні підприємства "Роснефти" у Німеччині

Текст ліцензії оприлюднений на офіційному сайті Мінфіну США.

Усі операції, заборонені положеннями про санкції у звʼязку зі шкідливою іноземною діяльністю росіян, що стосуються Rosneft Deutschland, RN Refining & Marketing, або будь-якої організації, в якій ці компанії володіють прямо чи опосередковано, індивідуально або в сукупності, часткою 50% і більше, дозволені до 12:01 ранку за східним часом 29 квітня 2026 року.