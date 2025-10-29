Минфин США временно исключил из-под санкций дочерние предприятия "Роснефти" в Германии

После введения санкций США против российской корпорации «Роснефть» в этом месяце американский Минфин в среду выдал официальную лицензию, разрешающую проведение операций с ее дочерними предприятиями в Германии еще на полгода.
Главные тезисы
- Минфин США выдал лицензию на проведение операций с дочерними предприятиями “Роснефти” в Германии на полгода.
- Решение принято после введения санкций против “Роснефти”, но исключает дочерние компании из-под них.
- Лицензия разрешает операции, запрещенные санкциями, до начала 2026 года.
Дочерние предприятия "Роснефти" в Германии исключены из-под санкций США
Текст лицензии обнародован на официальном сайте Минфина США.
Все операции, запрещенные положениями о санкциях в связи с вредной иностранной деятельностью россиян, относящиеся к Rosneft Deutschland, RN Refining & Marketing, или любой организации, в которой эти компании владеют прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, долей 50% и более, разрешено до 1 2026 года.
Таким образом, Минфин США удовлетворил просьбу Германии отменить санкции против немецких предприятий «Роснефти», которая заверила, что они не находятся под контролем РФ.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-