Минфин США временно исключил из-под санкций дочерние предприятия "Роснефти" в Германии
Категория
Экономика
Дата публикации

Минфин США временно исключил из-под санкций дочерние предприятия "Роснефти" в Германии

Минфин США
США
Читати українською

После введения санкций США против российской корпорации «Роснефть» в этом месяце американский Минфин в среду выдал официальную лицензию, разрешающую проведение операций с ее дочерними предприятиями в Германии еще на полгода.

Главные тезисы

  • Минфин США выдал лицензию на проведение операций с дочерними предприятиями “Роснефти” в Германии на полгода.
  • Решение принято после введения санкций против “Роснефти”, но исключает дочерние компании из-под них.
  • Лицензия разрешает операции, запрещенные санкциями, до начала 2026 года.

Дочерние предприятия "Роснефти" в Германии исключены из-под санкций США

Текст лицензии обнародован на официальном сайте Минфина США.

Все операции, запрещенные положениями о санкциях в связи с вредной иностранной деятельностью россиян, относящиеся к Rosneft Deutschland, RN Refining & Marketing, или любой организации, в которой эти компании владеют прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, долей 50% и более, разрешено до 1 2026 года.

Таким образом, Минфин США удовлетворил просьбу Германии отменить санкции против немецких предприятий «Роснефти», которая заверила, что они не находятся под контролем РФ.

Ранее Вашингтон установил шестимесячный срок для Берлина на решение вопроса об активах российской нефтяной компании «Роснефть».

