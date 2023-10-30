За словами очільника Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, німцям потрібно звикати до думки про те, що незабаром у Європі може початися війна.

Влада ФРН виступила з важливим попередженням щодо війни

Борис Пісторіус звертає увагу на те, що палестинсько-ізраїльський конфлікт та російсько-українська війна повинні мати наслідки і в німецькому суспільстві.

Як зазначає міністр, насамперед ФРН має бути здатна захистити себе − і це стосується як Бундесверу, так і суспільства.

Ми повинні звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни… Ми повинні стати придатними до війни, − підкреслив глава Міноборони Німеччини. Поширити

За його словами, офіційний Берлін зробить все можливе у близькосхідному конфлікті, щоб не допустити подальшої ескалації.

Також Борис Пісторіус не погоджується зі звинуваченнями в тому, що федеральний уряд занадто повільно реагує на так званий поворотний момент.

До прикладу, німецький міністр нагадав про те, що було не лише створено спеціальний фонд для Бундесверу на суму 100 мільярдів євро, але й змінено структури.

Він також визнав, що Бундесвер був занедбаний протягом тривалого часу.

Все, що було зіпсовано за 30 років, на жаль, не може бути виправлено за 19 місяців, – вважає Пісторіус. Поширити

Глава Міноборони публічно пообіцяв, що до кінця 2030 року його країна буде в зовсім іншому становищі.

Влада ФРН закликає світ не забувати про Україну

Нещодавно очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок звернула увагу міжнародної спільноти на те, що з огляду на очевидну радість диктатора Володимира Путіна у зв’язку з подіями на Близькому Сході, ЄС повинен ще уважніше відстежувати ситуацію в Україні.

На переконання Бориса Пісторіуса, нинішня ескалація на Близькому Сході не призведе до обмеження німецької підтримки України.