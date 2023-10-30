Министр обороны Германии внезапно призвал Европу готовиться к войне

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, немцам нужно привыкать к мысли о том, что вскоре в Европе может начаться война.

Власти ФРГ выступили с важным предупреждением о войне

Борис Писториус обращает внимание на то, что палестино-израильский конфликт и российско-украинская война должны иметь последствия и в немецком обществе.

Как отмечает министр, прежде всего ФРГ должна быть способна защитить себя – и это касается как Бундесвера, так и общества.

Мы должны привыкнуть к мнению, что в Европе может возникнуть угроза войны… Мы должны подготовиться к войне, – подчеркнул глава Минобороны Германии. Поделиться

По его словам, официальный Берлин сделает все возможное в ближневосточном конфликте, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию.

Также Борис Писториус не согласен с обвинениями в том, что федеральное правительство слишком медленно реагирует на так называемый поворотный момент.

К примеру, немецкий министр напомнил о том, что был создан не только специальный фонд для Бундесвера на сумму 100 миллиардов евро, но и изменены структуры.

Он также признал, что Бундесвер был запущен в течение длительного времени.

Все, что было испорчено за 30 лет, к сожалению, не может быть исправлено за 19 месяцев, - считает Писториус. Поделиться

Глава Минобороны публично пообещал, что до конца 2030 года его страна будет в совершенно ином положении.

Власти ФРГ призывают мир не забывать об Украине

Недавно глава МИД Германии Анналена Бербок обратила внимание международного сообщества на то, что, учитывая очевидную радость диктатора Владимира Путина в связи с событиями на Ближнем Востоке, ЕС должен еще внимательнее отслеживать ситуацию в Украине.

По мнению Бориса Писториуса, нынешняя эскалация на Ближнем Востоке не приведет к ограничению немецкой поддержки Украины.