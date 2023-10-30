Министр обороны Германии внезапно призвал Европу готовиться к войне

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, немцам нужно привыкать к мысли о том, что вскоре в Европе может начаться война.
Власти ФРГ выступили с важным предупреждением о войне
Борис Писториус обращает внимание на то, что палестино-израильский конфликт и российско-украинская война должны иметь последствия и в немецком обществе.
Как отмечает министр, прежде всего ФРГ должна быть способна защитить себя – и это касается как Бундесвера, так и общества.
По его словам, официальный Берлин сделает все возможное в ближневосточном конфликте, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию.
Также Борис Писториус не согласен с обвинениями в том, что федеральное правительство слишком медленно реагирует на так называемый поворотный момент.
К примеру, немецкий министр напомнил о том, что был создан не только специальный фонд для Бундесвера на сумму 100 миллиардов евро, но и изменены структуры.
Он также признал, что Бундесвер был запущен в течение длительного времени.
Глава Минобороны публично пообещал, что до конца 2030 года его страна будет в совершенно ином положении.
Власти ФРГ призывают мир не забывать об Украине
Недавно глава МИД Германии Анналена Бербок обратила внимание международного сообщества на то, что, учитывая очевидную радость диктатора Владимира Путина в связи с событиями на Ближнем Востоке, ЕС должен еще внимательнее отслеживать ситуацию в Украине.
По мнению Бориса Писториуса, нынешняя эскалация на Ближнем Востоке не приведет к ограничению немецкой поддержки Украины.
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