Мінкульт припиняє видавати митцям і медійникам дозволи на виїзд за кордон

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій (МКСК) наголосили, що для запобігання використанню дозволу від відомства для незаконного виїзду за кордон під час повномасштабної війни потрібно погодити зміни до правил перетину кордону.

Мінкульт тимчасово заборонив виїзд митців та медійників за кордон

У Мінкульті заявили, що правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану мають бути змінені для запобігання зловживанням. Ідеться про те, що через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли чоловіки призовного віку, що отримали дозвіл ДПСУ для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Міністерства культури, не повернулися до України в установлені терміни.

Для досягнення правової визначеності у цьому питанні міністерство ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни, які б мінімізували використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Проте станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим.

Відомство розробило проєкт змін до постанови Кабміну "Про правила перетинання державного кордону громадянами України" від 27 січня 1995 року № 57, який перебуває на етапі міжвідомчого погодження.

Як наголошують у міністерстві, запропонований проєкт змін врегульовує питання вичерпних вимог для ухвалення рішення про надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану.

У зв’язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство припиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону, — наголосили у МКСК. Поширити

Там додали, що усвідомлюють важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії й наразі працюють над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості.

До слова, багатьом українським митцям вже скасували дозволи на виїзд за кордон. Так, лідер Pianoboy Дмитро Шуров повідомив, що переносить запланований тур «Краще Що Є», який охоплював 16 міст Європи.