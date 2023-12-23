У Мінкульті звернулися до українців на тлі скандалу з ведучим 24 каналу Печієм

Резонансний випадок із ведучим "24 каналу" Олексієм Печієм, який виїхав на саміт Євроради і не повернувся в Україну, не має кидати тінь на інших українських журналістів. З таким закликом до українців звернувся в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Мінкульт прокоментував випадок із ведучим "24 каналу" Печієм

Ростислав Карандєєв звертає увагу на те, що випадок з журналістом “24 каналу” – поодинокий.

За його словами, кожний хто виїжджає на реалізацію того чи іншого завдання за кордон, подає великий пакет документів.

Ба більше, українські громадяни, як відомо, також підписують заяви із зобов‘язанням повернутись в Україну по завершенню, і повертаються.

Що важливо розуміти, Олексій Печій теж підписував таку заяву, тому його дії є не лише неправомірними, але і характеризують його як людину та громадянина.

Цей випадок жодним чином не має кидати тінь на інших українських журналістів, які щоденно працюють для привернення уваги світової спільноти до війни в Україні. Ми пишаємося тими людьми, які втримують Україну на світовому порядку денному, - наголосив в.о. глави Мінкульт.

Ростислав Карандєєв також опублікував підтвердження своїх слів.

Скандал навколо Олексія Печія: останні подробиці

Ведучий "24 каналу" Олексій Печій після того, як отримав акредитацію на саміт Європейської Ради, який проходив з 14 по 15 грудня, і вирішив не повертатися в Україну.

За словами журналіста, він нібито не припинятиме "робити те, що вміє, і те, що може трохи наблизити перемогу", однак не в Україні.

Керівництво “24 канал” заявило, що "шоковані вчинком Печія і не могли повірити, що він таке зробить".

Як вважають журналісти, ведучий підставив своїх колег та кинув тінь на репутацію журналістів у цілому.