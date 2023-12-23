Час настав. Влада Італії виступила з новою пропозицією щодо війни в Україні

На переконання очільника Міноборони Італії Гвідо Крозетто, міжнародна спільнота повинна розпочати пошук політичного рішення для припинення російсько-української війни.
В Італії пропонують новий сценарій закінчення війни в Україні
З новою заявою щодо російсько-української війни міністр виступив під час відвідин італійських військ, дислокованих в Мальборку, що в Польщі.
Він звернув увагу на те, що активні бойові дії на території України не припиняються уже майже 2 роки.
Як вважає міністр оборони Італії, те, що існувало до війни, потрібно обов’язково відновити, а "те, що не вдалося зробити за допомогою зброї, має бути зроблено в інший спосіб".
Путін хоче “заморозити” війну проти України
Згідно з даними The New York Times, очільник Кремля Володимир Путіна протягом останнього року сигналізує Заходу про бажання закінчити війну.
Про це видання дізналося від своїх інсайдерів, які близькі до Кремля, а також іноземних посадовців.
Як виявилося, віру диктатора в перемогу Росії підірвали успіхи ЗСУ на фронті, насамперед - розгром армії РФ на північному сході України.
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