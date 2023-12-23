Час настав. Влада Італії виступила з новою пропозицією щодо війни в Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Час настав. Влада Італії виступила з новою пропозицією щодо війни в Україні

Гвідо Крозетто
Джерело:  ANSA

На переконання очільника Міноборони Італії Гвідо Крозетто, міжнародна спільнота повинна розпочати пошук політичного рішення для припинення російсько-української війни.

В Італії пропонують новий сценарій закінчення війни в Україні

З новою заявою щодо російсько-української війни міністр виступив під час відвідин італійських військ, дислокованих в Мальборку, що в Польщі.

Він звернув увагу на те, що активні бойові дії на території України не припиняються уже майже 2 роки.

Я вважаю, що поряд і паралельно з військовою участю і підтримкою України, важливо йти шляхом, який веде до політичного рішення… Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом – а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку – може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату за допомогою мирних переговорів, – заявив Гвідо Крозетто.

Як вважає міністр оборони Італії, те, що існувало до війни, потрібно обов’язково відновити, а "те, що не вдалося зробити за допомогою зброї, має бути зроблено в інший спосіб".

Путін хоче “заморозити” війну проти України

Згідно з даними The New York Times, очільник Кремля Володимир Путіна протягом останнього року сигналізує Заходу про бажання закінчити війну.

Про це видання дізналося від своїх інсайдерів, які близькі до Кремля, а також іноземних посадовців.

Як виявилося, віру диктатора в перемогу Росії підірвали успіхи ЗСУ на фронті, насамперед - розгром армії РФ на північному сході України.

Принаймні з вересня західні офіційні особи отримують нові сигнали про те, що Путін зацікавлений у припиненні вогню. Сигнали надходять кількома каналами, зокрема через іноземні уряди, які мають зв’язки як зі Сполученими Штатами, так і з Росією.

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